ATMY) (FWB: K8J0) schließt Flow-Through-Finanzierung ab

Vancouver, Kanada – 22. September 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Flow-Through-Finanzierung abgeschlossen hat. Antimony Resources begab 2.800.000 Stammaktien zu einem Preis von je 0,25 $ und erzielte damit einen Bruttoerlös von 700.000 $. Alle in Verbindung mit der Finanzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen in Höhe von 49.000 $ an Castlewood Capital Corp. Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Finanzierung für Explorationsarbeiten auf seinem Antimonprojekt Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick verwenden.

Über das Antimonprojekt Bald Hill von Antimony Resources

Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen:

- Bald Hill ist eine wohlbekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick

- Antimonlagerstätte von über 700 Metern Länge umrissen

- Die Mächtigkeiten betragen durchschnittlich über 3 m und die Gehalte durchschnittlich 3 % bis 4 % Sb.

- Drill Hole BH-25-08 durchteufte 14,91 % Sb auf 3,0 Metern in einer Tiefe von 88,8 bis 91,8 m einschließlich eines massiven antimonhaltigen Stibnits, der 28,76 % Sb auf 1,7 Metern lieferte.

- Drill Hole BH-25-09 durchteufte 9,85 % Sb auf 4,3 Metern von 103,6 bis 107,9 Metern Tiefe, einschließlich 18,19 % Sb von 104,6 m bis 106,4 m Tiefe.

- Drill Hole BH-25-05 durchteufte 1,1 % Antimon (Sb) auf 14,5 Metern in einer Tiefe von 108,8 bis 123,3 Metern (m).

- Historischer technischer Bericht nach NI-43-101: Der potenzielle Umfang und Gehalt des bebohrten Gebiets, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, liegt im Bereich von 725.000 bis 1.000.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,11 % bis 5,32 % Sb (~30.000 bis 40.000 Tonnen enthaltenes Antimon).1