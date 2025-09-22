    StartseitevorwärtsETNsvorwärts1Valour Bitcoin Physical Staking ETNvorwärtsNachrichten zu 1Valour Bitcoin Physical Staking
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    DeFi Technologies' Tochtergesellschaft Valour Digital Securities Limited bringt das erste Bitcoin-Staking-ETP an die Londoner Börse

    Toronto (ots/PRNewswire) -

    - Pionierarbeit an der Londoner Börse mit Bitcoin-Innovation: Die
    Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Digital Securities Limited,
    bringt das weltweit erste physisch gedeckte Bitcoin Staking ETP "1Valour
    Bitcoin Physical Staking", an die Londoner Börse und bietet Anlegern eine
    einzigartige, renditebringende Bitcoin-Investmentmöglichkeit.
    - Attraktive 1,4 % Einsatzrendite pro Jahr: Professionelle Anleger profitieren
    von einer jährlichen Einsatzrendite, die derzeit bei 1,4 % liegt und damit
    eine der wettbewerbsfähigsten Raten unter den regulierten, börsengehandelten
    Bitcoin-Produkten weltweit bietet.
    - Sichere, transparente und regulierte Struktur: Das Produkt ist 1:1 mit
    physischem Bitcoin unterlegt, der in institutioneller
    "Cold-Storage-Verwahrung" gehalten wird, was Sicherheit, Transparenz und die
    tägliche Veröffentlichung der zugrundeliegenden Vermögensansprüche
    gewährleistet.
    - Erweiterung der Horizonte für Investitionen in digitale Vermögenswerte : Diese
    Börsennotierung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung der Märkte
    für digitale Vermögenswerte und der Mission von DeFi Technologies, eine Brücke
    zwischen dezentraler Finanzierung und traditionellen Kapitalmärkten zu
    schlagen.

    DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:
    DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke
    zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen (
    "DeFi" ) überbrückt, freut sich, bekannt zu geben, dass Valour Digital
    Securities Limited (zusammen " Valour "), ein führender Emittent von
    börsengehandelten Produkten (" ETPs "), das weltweit erste börsengehandelte
    Produkt (ETP) mit physischem Bitcoin-Einsatz, 1Valour Bitcoin Physical Staking
    (1VBS), am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) eingeführt hat.

    Dieses innovative ETP (ISIN: GB00BRBV3124) bietet Anlegern einen regulierten,
    sicheren und einfachen Zugang zu Bitcoin, mit dem zusätzlichen Vorteil einer
    jährlichen Einsatzrendite von 1,4 % , die sich am Ende eines jeden Handelstages
    im NIW widerspiegelt. Das ETP ist vollständig durch physisches Bitcoin gedeckt,
    welches in einer institutionellen Cold-Storage-Verwahrung bei Copper gehalten
    wird, und bietet Anlegern sowohl Sicherheit als auch direkten Zugang zur
    Wertentwicklung der weltweit führenden Kryptowährung.

    Olivier Roussy Newton , Geschäftsführer von DeFi Technologies, kommentierte:
    "Wir sind stolz darauf, das weltweit erste Bitcoin-Staking-ETP vorzustellen, das
    an der Londoner Börse notiert wird. Diese bahnbrechende Markteinführung
    unterstreicht den beständigen Einsatz von Valour, Innovationen im Bereich der
    Seite 1 von 6 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DeFi Technologies' Tochtergesellschaft Valour Digital Securities Limited bringt das erste Bitcoin-Staking-ETP an die Londoner Börse - Pionierarbeit an der Londoner Börse mit Bitcoin-Innovation: Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Digital Securities Limited, bringt das weltweit erste physisch gedeckte Bitcoin Staking ETP "1Valour Bitcoin Physical Staking", …