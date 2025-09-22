DeFi Technologies' Tochtergesellschaft Valour Digital Securities Limited bringt das erste Bitcoin-Staking-ETP an die Londoner Börse
Toronto (ots/PRNewswire) -
- Pionierarbeit an der Londoner Börse mit Bitcoin-Innovation: Die
Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Digital Securities Limited,
bringt das weltweit erste physisch gedeckte Bitcoin Staking ETP "1Valour
Bitcoin Physical Staking", an die Londoner Börse und bietet Anlegern eine
einzigartige, renditebringende Bitcoin-Investmentmöglichkeit.
- Attraktive 1,4 % Einsatzrendite pro Jahr: Professionelle Anleger profitieren
von einer jährlichen Einsatzrendite, die derzeit bei 1,4 % liegt und damit
eine der wettbewerbsfähigsten Raten unter den regulierten, börsengehandelten
Bitcoin-Produkten weltweit bietet.
- Sichere, transparente und regulierte Struktur: Das Produkt ist 1:1 mit
physischem Bitcoin unterlegt, der in institutioneller
"Cold-Storage-Verwahrung" gehalten wird, was Sicherheit, Transparenz und die
tägliche Veröffentlichung der zugrundeliegenden Vermögensansprüche
gewährleistet.
- Erweiterung der Horizonte für Investitionen in digitale Vermögenswerte : Diese
Börsennotierung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung der Märkte
für digitale Vermögenswerte und der Mission von DeFi Technologies, eine Brücke
zwischen dezentraler Finanzierung und traditionellen Kapitalmärkten zu
schlagen.
DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:
DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke
zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen (
"DeFi" ) überbrückt, freut sich, bekannt zu geben, dass Valour Digital
Securities Limited (zusammen " Valour "), ein führender Emittent von
börsengehandelten Produkten (" ETPs "), das weltweit erste börsengehandelte
Produkt (ETP) mit physischem Bitcoin-Einsatz, 1Valour Bitcoin Physical Staking
(1VBS), am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) eingeführt hat.
Dieses innovative ETP (ISIN: GB00BRBV3124) bietet Anlegern einen regulierten,
sicheren und einfachen Zugang zu Bitcoin, mit dem zusätzlichen Vorteil einer
jährlichen Einsatzrendite von 1,4 % , die sich am Ende eines jeden Handelstages
im NIW widerspiegelt. Das ETP ist vollständig durch physisches Bitcoin gedeckt,
welches in einer institutionellen Cold-Storage-Verwahrung bei Copper gehalten
wird, und bietet Anlegern sowohl Sicherheit als auch direkten Zugang zur
Wertentwicklung der weltweit führenden Kryptowährung.
Olivier Roussy Newton , Geschäftsführer von DeFi Technologies, kommentierte:
"Wir sind stolz darauf, das weltweit erste Bitcoin-Staking-ETP vorzustellen, das
an der Londoner Börse notiert wird. Diese bahnbrechende Markteinführung
unterstreicht den beständigen Einsatz von Valour, Innovationen im Bereich der
