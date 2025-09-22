Als erster Lebensmitteleinzelhändler Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3

Mülheim an der Ruhr (ots) - Ab sofort gibt es bei ALDI SÜD als ersten

Lebensmitteleinzelhändler Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3. Ganz nach dem

Versprechen "Gutes für alle." bietet der Erfinder des Discounts nun

Hähnchen-Hackfleisch für alle an und setzt damit zusätzlich ein Zeichen in der

Branche für mehr Tierwohl.



Tierwohl und eine bewusste Ernährung gehen bei ALDI SÜD Hand in Hand: Mit dem

neuen Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3 wird das Sortiment um ein gutes

Produkt zum besten Preis für 3,49 Euro je 400-Gramm-Packung erweitert.





ALDI SÜD treibt die Umstellung auf höhere Haltungsformen konsequent voran. Seit

der Ankündigung im Jahr 2021 hat das Unternehmen im Rahmen des #Haltungswechsels

(https://www.aldi-sued.de/de/nachhaltigkeit/tierwohl.html) bereits deutliche

Fortschritte erzielt. So stammen bei ALDI SÜD bereits heute 50 Prozent des

Frischfleischs[1], aus den höheren Haltungsformen 3, 4 und 5.



Das Fleisch ist darüber hinaus halal zertifiziert und spricht somit gezielt die

Bedürfnisse und Wünsche vieler Kund:innen an.



[1] Bezogen auf den Umsatz bei ALDI SÜD in Deutschland mit Frischfleisch der

größten Nutztiergruppen Rind, Schwein, Hähnchen und Pute; ausgenommen

Markenartikel und (internationale) Spezialitäten.



