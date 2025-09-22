    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Als erster Lebensmitteleinzelhändler Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3

    Mülheim an der Ruhr (ots) - Ab sofort gibt es bei ALDI SÜD als ersten
    Lebensmitteleinzelhändler Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3. Ganz nach dem
    Versprechen "Gutes für alle." bietet der Erfinder des Discounts nun
    Hähnchen-Hackfleisch für alle an und setzt damit zusätzlich ein Zeichen in der
    Branche für mehr Tierwohl.

    Tierwohl und eine bewusste Ernährung gehen bei ALDI SÜD Hand in Hand: Mit dem
    neuen Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3 wird das Sortiment um ein gutes
    Produkt zum besten Preis für 3,49 Euro je 400-Gramm-Packung erweitert.

    ALDI SÜD treibt die Umstellung auf höhere Haltungsformen konsequent voran. Seit
    der Ankündigung im Jahr 2021 hat das Unternehmen im Rahmen des #Haltungswechsels
    (https://www.aldi-sued.de/de/nachhaltigkeit/tierwohl.html) bereits deutliche
    Fortschritte erzielt. So stammen bei ALDI SÜD bereits heute 50 Prozent des
    Frischfleischs[1], aus den höheren Haltungsformen 3, 4 und 5.

    Das Fleisch ist darüber hinaus halal zertifiziert und spricht somit gezielt die
    Bedürfnisse und Wünsche vieler Kund:innen an.

    [1] Bezogen auf den Umsatz bei ALDI SÜD in Deutschland mit Frischfleisch der
    größten Nutztiergruppen Rind, Schwein, Hähnchen und Pute; ausgenommen
    Markenartikel und (internationale) Spezialitäten.

