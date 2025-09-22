Neu bei ALDI SÜD
Als erster Lebensmitteleinzelhändler Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3
Mülheim an der Ruhr (ots) - Ab sofort gibt es bei ALDI SÜD als ersten
Lebensmitteleinzelhändler Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3. Ganz nach dem
Versprechen "Gutes für alle." bietet der Erfinder des Discounts nun
Hähnchen-Hackfleisch für alle an und setzt damit zusätzlich ein Zeichen in der
Branche für mehr Tierwohl.
Tierwohl und eine bewusste Ernährung gehen bei ALDI SÜD Hand in Hand: Mit dem
neuen Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3 wird das Sortiment um ein gutes
Produkt zum besten Preis für 3,49 Euro je 400-Gramm-Packung erweitert.
Lebensmitteleinzelhändler Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3. Ganz nach dem
Versprechen "Gutes für alle." bietet der Erfinder des Discounts nun
Hähnchen-Hackfleisch für alle an und setzt damit zusätzlich ein Zeichen in der
Branche für mehr Tierwohl.
Tierwohl und eine bewusste Ernährung gehen bei ALDI SÜD Hand in Hand: Mit dem
neuen Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3 wird das Sortiment um ein gutes
Produkt zum besten Preis für 3,49 Euro je 400-Gramm-Packung erweitert.
ALDI SÜD treibt die Umstellung auf höhere Haltungsformen konsequent voran. Seit
der Ankündigung im Jahr 2021 hat das Unternehmen im Rahmen des #Haltungswechsels
(https://www.aldi-sued.de/de/nachhaltigkeit/tierwohl.html) bereits deutliche
Fortschritte erzielt. So stammen bei ALDI SÜD bereits heute 50 Prozent des
Frischfleischs[1], aus den höheren Haltungsformen 3, 4 und 5.
Das Fleisch ist darüber hinaus halal zertifiziert und spricht somit gezielt die
Bedürfnisse und Wünsche vieler Kund:innen an.
[1] Bezogen auf den Umsatz bei ALDI SÜD in Deutschland mit Frischfleisch der
größten Nutztiergruppen Rind, Schwein, Hähnchen und Pute; ausgenommen
Markenartikel und (internationale) Spezialitäten.
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de
Pressematerial: aldi-sued.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108584/6122984
OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD
der Ankündigung im Jahr 2021 hat das Unternehmen im Rahmen des #Haltungswechsels
(https://www.aldi-sued.de/de/nachhaltigkeit/tierwohl.html) bereits deutliche
Fortschritte erzielt. So stammen bei ALDI SÜD bereits heute 50 Prozent des
Frischfleischs[1], aus den höheren Haltungsformen 3, 4 und 5.
Das Fleisch ist darüber hinaus halal zertifiziert und spricht somit gezielt die
Bedürfnisse und Wünsche vieler Kund:innen an.
[1] Bezogen auf den Umsatz bei ALDI SÜD in Deutschland mit Frischfleisch der
größten Nutztiergruppen Rind, Schwein, Hähnchen und Pute; ausgenommen
Markenartikel und (internationale) Spezialitäten.
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de
Pressematerial: aldi-sued.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108584/6122984
OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD
Autor folgen