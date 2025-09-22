NVIDIA Aktie startet durch - 22.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,95 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die NVIDIA Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +20,44 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -0,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +14,71 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,66 % 1 Monat +0,33 % 3 Monate +20,44 % 1 Jahr +44,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie und deren Bewertung im Kontext der Partnerschaft mit Intel. Einige Mitglieder befürchten eine Korrektur, da die zukünftigen Gewinnwachstumsraten als überbewertet gelten. Es werden unterschiedliche Einschätzungen zum Gewinn pro Aktie und KGV geäußert, wobei auch geopolitische Risiken, insbesondere in Bezug auf China, thematisiert werden. Die strategischen Vorteile der Zusammenarbeit mit Intel stehen im Kontrast zu den damit verbundenen operativen und finanziellen Risiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,79 Bil.EUR wert.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.