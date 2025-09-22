    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    NVIDIA Aktie startet durch - 22.09.2025

    Am 22.09.2025 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um +3,95 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,95 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die NVIDIA Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +20,44 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -0,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +14,71 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,66 %
    1 Monat +0,33 %
    3 Monate +20,44 %
    1 Jahr +44,60 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie und deren Bewertung im Kontext der Partnerschaft mit Intel. Einige Mitglieder befürchten eine Korrektur, da die zukünftigen Gewinnwachstumsraten als überbewertet gelten. Es werden unterschiedliche Einschätzungen zum Gewinn pro Aktie und KGV geäußert, wobei auch geopolitische Risiken, insbesondere in Bezug auf China, thematisiert werden. Die strategischen Vorteile der Zusammenarbeit mit Intel stehen im Kontrast zu den damit verbundenen operativen und finanziellen Risiken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,79 Bil.EUR wert.

    OpenAI and NVIDIA Announce Strategic Partnership to Deploy 10 Gigawatts of NVIDIA Systems


    News Strategic partnership enables OpenAI to build and deploy at least 10 gigawatts of AI data centers with NVIDIA systems representing millions of GPUs for OpenAI’s next-generation AI infrastructure.To support the partnership, NVIDIA intends to …

    DAX schwächelt, Wall Street im Fokus– Bitcoin & US-Techs im Rampenlicht


    Der Wochenstart nach dem großen Verfallstag läuft bisher holprig für den DAX. Der Druck stammt vorrangig von den Automobilwerten, von eben Porsche und Volkswagen, die Prognosen senkten und zudem eine Abkehr vom Weg zur Elektromobilität skizzieren. Ist dies von Porsche eher eine "Verzweiflung" oder doch eine gute Idee, um wieder Umsatzsteigerungen zu erlangen?

    Nvidia zündet den KI-Turbo


    Nvidia setzt weiter offensiv auf KI und will jetzt in Kooperation mit dem Technology Innovation Institute auch im Nahen Osten durchstarten.

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    +3,81 %
    -0,86 %
    +0,29 %
    +21,47 %
    +42,93 %
    +1.033,42 %
    +1.311,95 %
    +28.407,36 %
    +1.114.185,71 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
