    70% aller Herzstillstände passieren zuhause

    Joule Medical entwickelt Laiendefibrillator für Privathaushalte (FOTO)

    München (ots) - Trotz immer mehr AEDs im öffentlichen Raum fehlt bei
    Herzstillständen zuhause oft das lebensrettende Gerät. Joule Medical arbeitet an
    einem besonders leichten, einfach zu bedienenden Laiendefibrillator (AED) für
    den privaten Einsatz und steht kurz vor der Marktreife.

    Rund 70 Prozent aller Herz-Kreislauf-Stillstände in Deutschland ereignen sich
    laut Bundesgesundheitsministerium in den eigenen vier Wänden. Gleichzeitig
    beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf den Rettungsdienst etwa acht Minuten
    - ohne Defibrillation sinkt die Überlebenschance pro Minute um rund 10 Prozent.
    "Wir wollen den Defibrillator allgemein zugänglich machen, und er soll zuhause
    einen ebenso festen Platz wie der Verbandskasten bekommen", erklärt Jacob Løth
    Christensen, CEO von Joule Medical (https://jouleaed.com/de) . Seit der
    Ausgründung 2021 aus der OOONO A/S flossen rund 13,4 Millionen Euro in die
    Entwicklung.

    Der Defibrillator ist auf Alltagstauglichkeit getrimmt: klein, intuitiv,
    transportabel. Mit etwa einem halben Kilo passt er in die Tasche, die Anwendung
    ist bewusst reduziert gehalten. "In einer Extremsituation helfen keine komplexen
    Interfaces. Der AED muss erschwinglich und selbsterklärend sein", so
    Christensen. Der avisierte Preis liegt bei rund 1.000 Euro und damit deutlich
    unter vielen heute verfügbaren Geräten.

    "Herzdruckmassage kann nur die Zeit, in der sich die Person mit einem
    Herzstillstand am Leben halten kann, verlängern, bis ein Defibrillator zur Hand
    ist. Wir glauben deshalb daran, dass die nächste Welle mehr Laiendefibrillatoren
    in Privathaushalten sind", so Christian Walther Øyrabø, Mitbegründer und CEO der
    Muttergesellschaft OOONO. Ein privater AED bietet durch eine schnellere
    Verfügbarkeit sowohl in ländlichen Regionen als auch in Städten lebensrettende
    Vorteile.

    Joule Medical startet im September 2025 eine Crowdfunding-Kampagne auf Crowdcube
    (https://www.crowdcube.eu/) . Dabei erhalten private Investoren noch bis Ende
    September die Möglichkeit, die Entwicklung von Joule zu unterstützen. Der
    Marktstart ist für 2027 geplant.

    Die Joule Medical A/S ist eine Tochtergesellschaft der OOONO A/S, die bereits
    mit Crowdcube viel Erfolg gehabt hat. Hierbei haben Investoren, die 2020 in die
    OOONO A/S investiert haben, ein Kaufangebot mit einer Rendite von 100 Prozent
    erhalten. Joule Medical hat sich mit dem Hauptprodukt Joule vorgenommen, den
    weltweit kleinsten Defibrillator für Privatpersonen zu entwickeln und zu
    produzieren.

    Weitere Informationen finden Sie auf http://www.jouleaed.com/de .

    Pressekontakt:

    LHLK Agentur für Kommunikation GmbH
    E-mail: mailto:JouleAED@LHLK.de
    Telefon: +49 89 720187 - 290

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181013/6122989
    OTS: Joule AED




    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
