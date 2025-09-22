Joule Medical entwickelt Laiendefibrillator für Privathaushalte (FOTO)

München (ots) - Trotz immer mehr AEDs im öffentlichen Raum fehlt bei

Herzstillständen zuhause oft das lebensrettende Gerät. Joule Medical arbeitet an

einem besonders leichten, einfach zu bedienenden Laiendefibrillator (AED) für

den privaten Einsatz und steht kurz vor der Marktreife.



Rund 70 Prozent aller Herz-Kreislauf-Stillstände in Deutschland ereignen sich

laut Bundesgesundheitsministerium in den eigenen vier Wänden. Gleichzeitig

beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf den Rettungsdienst etwa acht Minuten

- ohne Defibrillation sinkt die Überlebenschance pro Minute um rund 10 Prozent.

"Wir wollen den Defibrillator allgemein zugänglich machen, und er soll zuhause

einen ebenso festen Platz wie der Verbandskasten bekommen", erklärt Jacob Løth

Christensen, CEO von Joule Medical (https://jouleaed.com/de) . Seit der

Ausgründung 2021 aus der OOONO A/S flossen rund 13,4 Millionen Euro in die

Entwicklung.





Der Defibrillator ist auf Alltagstauglichkeit getrimmt: klein, intuitiv,

transportabel. Mit etwa einem halben Kilo passt er in die Tasche, die Anwendung

ist bewusst reduziert gehalten. "In einer Extremsituation helfen keine komplexen

Interfaces. Der AED muss erschwinglich und selbsterklärend sein", so

Christensen. Der avisierte Preis liegt bei rund 1.000 Euro und damit deutlich

unter vielen heute verfügbaren Geräten.



"Herzdruckmassage kann nur die Zeit, in der sich die Person mit einem

Herzstillstand am Leben halten kann, verlängern, bis ein Defibrillator zur Hand

ist. Wir glauben deshalb daran, dass die nächste Welle mehr Laiendefibrillatoren

in Privathaushalten sind", so Christian Walther Øyrabø, Mitbegründer und CEO der

Muttergesellschaft OOONO. Ein privater AED bietet durch eine schnellere

Verfügbarkeit sowohl in ländlichen Regionen als auch in Städten lebensrettende

Vorteile.



Joule Medical startet im September 2025 eine Crowdfunding-Kampagne auf Crowdcube

(https://www.crowdcube.eu/) . Dabei erhalten private Investoren noch bis Ende

September die Möglichkeit, die Entwicklung von Joule zu unterstützen. Der

Marktstart ist für 2027 geplant.



Die Joule Medical A/S ist eine Tochtergesellschaft der OOONO A/S, die bereits

mit Crowdcube viel Erfolg gehabt hat. Hierbei haben Investoren, die 2020 in die

OOONO A/S investiert haben, ein Kaufangebot mit einer Rendite von 100 Prozent

erhalten. Joule Medical hat sich mit dem Hauptprodukt Joule vorgenommen, den

weltweit kleinsten Defibrillator für Privatpersonen zu entwickeln und zu

produzieren.



Weitere Informationen finden Sie auf http://www.jouleaed.com/de .



Pressekontakt:



LHLK Agentur für Kommunikation GmbH

E-mail: mailto:JouleAED@LHLK.de

Telefon: +49 89 720187 - 290



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181013/6122989

OTS: Joule AED







