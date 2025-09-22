70% aller Herzstillstände passieren zuhause
Joule Medical entwickelt Laiendefibrillator für Privathaushalte (FOTO)
München (ots) - Trotz immer mehr AEDs im öffentlichen Raum fehlt bei
Herzstillständen zuhause oft das lebensrettende Gerät. Joule Medical arbeitet an
einem besonders leichten, einfach zu bedienenden Laiendefibrillator (AED) für
den privaten Einsatz und steht kurz vor der Marktreife.
Rund 70 Prozent aller Herz-Kreislauf-Stillstände in Deutschland ereignen sich
laut Bundesgesundheitsministerium in den eigenen vier Wänden. Gleichzeitig
beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf den Rettungsdienst etwa acht Minuten
- ohne Defibrillation sinkt die Überlebenschance pro Minute um rund 10 Prozent.
"Wir wollen den Defibrillator allgemein zugänglich machen, und er soll zuhause
einen ebenso festen Platz wie der Verbandskasten bekommen", erklärt Jacob Løth
Christensen, CEO von Joule Medical (https://jouleaed.com/de) . Seit der
Ausgründung 2021 aus der OOONO A/S flossen rund 13,4 Millionen Euro in die
Entwicklung.
Herzstillständen zuhause oft das lebensrettende Gerät. Joule Medical arbeitet an
einem besonders leichten, einfach zu bedienenden Laiendefibrillator (AED) für
den privaten Einsatz und steht kurz vor der Marktreife.
Rund 70 Prozent aller Herz-Kreislauf-Stillstände in Deutschland ereignen sich
laut Bundesgesundheitsministerium in den eigenen vier Wänden. Gleichzeitig
beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf den Rettungsdienst etwa acht Minuten
- ohne Defibrillation sinkt die Überlebenschance pro Minute um rund 10 Prozent.
"Wir wollen den Defibrillator allgemein zugänglich machen, und er soll zuhause
einen ebenso festen Platz wie der Verbandskasten bekommen", erklärt Jacob Løth
Christensen, CEO von Joule Medical (https://jouleaed.com/de) . Seit der
Ausgründung 2021 aus der OOONO A/S flossen rund 13,4 Millionen Euro in die
Entwicklung.
Der Defibrillator ist auf Alltagstauglichkeit getrimmt: klein, intuitiv,
transportabel. Mit etwa einem halben Kilo passt er in die Tasche, die Anwendung
ist bewusst reduziert gehalten. "In einer Extremsituation helfen keine komplexen
Interfaces. Der AED muss erschwinglich und selbsterklärend sein", so
Christensen. Der avisierte Preis liegt bei rund 1.000 Euro und damit deutlich
unter vielen heute verfügbaren Geräten.
"Herzdruckmassage kann nur die Zeit, in der sich die Person mit einem
Herzstillstand am Leben halten kann, verlängern, bis ein Defibrillator zur Hand
ist. Wir glauben deshalb daran, dass die nächste Welle mehr Laiendefibrillatoren
in Privathaushalten sind", so Christian Walther Øyrabø, Mitbegründer und CEO der
Muttergesellschaft OOONO. Ein privater AED bietet durch eine schnellere
Verfügbarkeit sowohl in ländlichen Regionen als auch in Städten lebensrettende
Vorteile.
Joule Medical startet im September 2025 eine Crowdfunding-Kampagne auf Crowdcube
(https://www.crowdcube.eu/) . Dabei erhalten private Investoren noch bis Ende
September die Möglichkeit, die Entwicklung von Joule zu unterstützen. Der
Marktstart ist für 2027 geplant.
Die Joule Medical A/S ist eine Tochtergesellschaft der OOONO A/S, die bereits
mit Crowdcube viel Erfolg gehabt hat. Hierbei haben Investoren, die 2020 in die
OOONO A/S investiert haben, ein Kaufangebot mit einer Rendite von 100 Prozent
erhalten. Joule Medical hat sich mit dem Hauptprodukt Joule vorgenommen, den
weltweit kleinsten Defibrillator für Privatpersonen zu entwickeln und zu
produzieren.
Weitere Informationen finden Sie auf http://www.jouleaed.com/de .
Pressekontakt:
LHLK Agentur für Kommunikation GmbH
E-mail: mailto:JouleAED@LHLK.de
Telefon: +49 89 720187 - 290
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181013/6122989
OTS: Joule AED
transportabel. Mit etwa einem halben Kilo passt er in die Tasche, die Anwendung
ist bewusst reduziert gehalten. "In einer Extremsituation helfen keine komplexen
Interfaces. Der AED muss erschwinglich und selbsterklärend sein", so
Christensen. Der avisierte Preis liegt bei rund 1.000 Euro und damit deutlich
unter vielen heute verfügbaren Geräten.
"Herzdruckmassage kann nur die Zeit, in der sich die Person mit einem
Herzstillstand am Leben halten kann, verlängern, bis ein Defibrillator zur Hand
ist. Wir glauben deshalb daran, dass die nächste Welle mehr Laiendefibrillatoren
in Privathaushalten sind", so Christian Walther Øyrabø, Mitbegründer und CEO der
Muttergesellschaft OOONO. Ein privater AED bietet durch eine schnellere
Verfügbarkeit sowohl in ländlichen Regionen als auch in Städten lebensrettende
Vorteile.
Joule Medical startet im September 2025 eine Crowdfunding-Kampagne auf Crowdcube
(https://www.crowdcube.eu/) . Dabei erhalten private Investoren noch bis Ende
September die Möglichkeit, die Entwicklung von Joule zu unterstützen. Der
Marktstart ist für 2027 geplant.
Die Joule Medical A/S ist eine Tochtergesellschaft der OOONO A/S, die bereits
mit Crowdcube viel Erfolg gehabt hat. Hierbei haben Investoren, die 2020 in die
OOONO A/S investiert haben, ein Kaufangebot mit einer Rendite von 100 Prozent
erhalten. Joule Medical hat sich mit dem Hauptprodukt Joule vorgenommen, den
weltweit kleinsten Defibrillator für Privatpersonen zu entwickeln und zu
produzieren.
Weitere Informationen finden Sie auf http://www.jouleaed.com/de .
Pressekontakt:
LHLK Agentur für Kommunikation GmbH
E-mail: mailto:JouleAED@LHLK.de
Telefon: +49 89 720187 - 290
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181013/6122989
OTS: Joule AED
Autor folgen