    DZ BANK stuft FIELMANN AG auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach Details zu den Mittelfristzielen der Optikerkette von 58 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul begrüßte in einer am Montag vorliegenden Studie die ambitionierte Umsatzwachstumsprognose. In der bevorstehenden Expansionsphase sieht Maul aber erhöhte Abwärtsrisiken für seine Margenerwartungen. Der frisch vollzogene Aufstieg in den MDax dürfte für steigendes Investoren- und Analysteninteresse sorgen, ergänzte er./rob/niw/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 51,80EUR auf Tradegate (22. September 2025, 18:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thomas Maul
    Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


