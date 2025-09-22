Supermicro INNOVATE! EMEA 2025 - Entdecken Sie das neueste, erweiterte KI-Portfolio zur Unterstützung von Rechenzentren und Edge-Workloads

Die neu veröffentlichten Systeme beinhalten NVIDIA RTX Pro- und NVIDIA HGX B300-GPUs sowie NVIDIA GB300 NVL72-Komplettlösungen im Rack-Format

Das gesamte KI-Portfolio wird weltweit von Produktionsstätten in den USA , den Niederlanden, Taiwan und Malaysia aus versandt

, den Niederlanden, und aus versandt Neue Edge -optimierte Systeme mit Intel Xeon 6 SoC-Prozessoren, NVIDIA Jetson Orin NX und NVIDIA Grace C1

SAN JOSE, Kalifornien und MADRID, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Komplettanbieter von IT-Lösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, hat heute mehrere neue Server vorgestellt und präsentiert seine neuesten KI-optimierten Systeme auf dem Supermicro INNOVATE! Event in Madrid, Spanien. Im Rahmen der kontinuierlichen Erweiterung der Engineering-, Fertigungs- und Vertriebsaktivitäten von Supermicro in der EMEA-Region bietet das INNOVATE!-Event Kunden und Vertriebspartnern die Möglichkeit, sich über die gesamte Produktpalette von Supermicro zu informieren und sich intensiv mit Produktexperten auszutauschen. Darüber hinaus werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, Supermicros Data Center Building Block Solutions kennenzulernen, die die komplette IT-Infrastruktur für die nächste Generation von Rechenzentren liefern.

„Auf der Supermicro INNOVATE! 2025 bringen wir unsere Kunden, Partner und die breitere Technologie-Community aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika zusammen, um modernste Infrastrukturtechnologien und Lösungen für die Zukunft der KI zu erkunden", erklärte Vik Malyala, Geschäftsleiter und Vorsitzender von Supermicro für die Region EMEA. „Dieses Event unterstreicht unser Engagement, Unternehmen weltweit die fortschrittlichsten und energieeffizientesten Lösungen anzubieten, um bessere Ergebnisse zu erzielen."

Die Lösungen von Supermicro werden in enger Zusammenarbeit mit AMD, Intel und NVIDIA entwickelt und gebaut. Dank des modularen Ansatzes von Supermicro lassen sich zahlreiche Konfigurationen schnell zusammenstellen, um die Unterstützung für eine Vielzahl von Workloads zu optimieren, vom Edge bis zum Rechenzentrum. Ob KI-Training im Rechenzentrum oder Edge-Inferenz: Supermicro entwickelt, produziert und liefert Lösungen, die ein schnelles KI-Training und komplexe Inferenz in der Nähe von Datenquellen ermöglichen. Dies reduziert die Netzwerküberlastung und ermöglicht eine schnellere Entscheidungsfindung.