    Hochzeit im KI-Himmel

    Der nächste KI-Hammer: Nvidia investiert 100 Milliarden USD in OpenAI

    Nur wenige Tage nach dem angekündigten Intel-Deal steigt Chip-Gigant Nvidia auch bei ChatGPT-Erfinder OpenAI ein. Anleger feiern die Hochzeit im KI-Himmel.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia investiert 100 Milliarden in OpenAI für KI.
    • Partnerschaft soll Rechenzentren und Infrastruktur stärken.
    • OpenAI benötigt mehr Leistung für 700 Millionen Nutzer.
    Report: Epische Goldpreisrallye
    Hochzeit im KI-Himmel - Der nächste KI-Hammer: Nvidia investiert 100 Milliarden USD in OpenAI
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Kaum zwei Unternehmen sind so eng mit der KI-Revolution der vergangenen Jahre verbunden wie Nvidia und OpenAI. Nun schließen sich die beiden Schwergewichte der Branche zusammen um den Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur voranzutreiben. 

    Dazu plant Nvidia eine gigantische Investition von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT. Ziel der Partnerschaft ist der Ausbau von OpenAIs Infrastruktur, um den steigenden Bedarf an Rechenleistung für KI-Modelle wie ChatGPT zu decken. 

    Nvidia hatte sich bereits an einer OpenAI-Finanzierungsrunde im Oktober 2024 beteiligt. Die Aktie von Nvidia kletterte am Montag im US-Handel um mehr als 3 Prozent und erreichte ein neues Allzeithoch bei über 184 US-Dollar.

    Im Rahmen des Deals, den beide Unternehmen am Montag verkündeten, wird Nvidia OpenAI mit fortschrittlichen KI-Chips versorgen und dabei helfen, neue Rechenzentren mit einer Leistung von 10 Gigawatt zu errichten. Als Gegenleistung erhält Nvidia Beteiligungen an OpenAI, wie aus informierten Kreisen zu erfahren ist.

    Die Investition wird in mehreren Phasen erfolgen, beginnend mit einer ersten Zahlung von 10 Milliarden US-Dollar, sobald ein Gigawatt an Rechenleistung in Betrieb genommen wird. Beide Unternehmen haben eine Absichtserklärung für die strategische Partnerschaft unterzeichnet, die voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 in die erste Umsetzungsphase geht.

    Sam Altman, CEO von OpenAI, betonte in einer Stellungnahme: "Alles beginnt mit Rechenleistung. Diese Infrastruktur wird die Grundlage für die Wirtschaft der Zukunft bilden." Die Partnerschaft mit Nvidia soll nicht nur neue KI-Durchbrüche ermöglichen, sondern auch Unternehmen und Menschen dabei helfen, diese Technologien in großem Maßstab zu nutzen.

    Der Deal kommt zu einer Zeit, in der OpenAI mit einer enormen Nachfrage nach seinen Produkten wie ChatGPT konfrontiert ist. Rund 700 Millionen Menschen weltweit nutzen den Dienst wöchentlich, was die immense Rechenleistung, die für den Betrieb benötigt wird, unterstreicht. OpenAI hat in der Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt, mit der Nachfrage Schritt zu halten, insbesondere bei neuen Releases.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
