Omio geht strategische Partnerschaft mit České dráhy ein und erweitert Angebot für grenzüberschreitende Zugverbindungen in Europa

Das umfangreiche Zugangebot des nationalen tschechischen Bahnbetreibers České dráhy ist nun auf Omio verfügbar.

Internationale und einheimische Reisende profitieren von einer größeren Streckenauswahl auf ihren Zugreisen.

Omio stärkt mit der Partnerschaft seine Position als führende Plattform für multimodales Reisen in Europa.

BERLIN, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Omio , die führende multimodale Buchungsplattform, und České dráhy (ČD), der nationale tschechische Bahnbetreiber, haben heute eine umfangreiche Partnerschaft bekanntgegeben. Die Kooperation ermöglicht Omio-Kund:innen seit Anfang September die Nutzung des breitgefächerten Angebots von České dráhy – einschließlich Regio-, InterCity- und EuroCity-Fernverbindungen sowie Hochgeschwindigkeitszügen wie Railjet und Comfortjet. Omio stärkt mit der Partnerschaft seine Position als führende Plattform für multimodales Reisen. Als wichtiger Vertriebspartner macht Omio das vollständige Streckenangebot von České dráhy verfügbar.

Reisende profitieren von einer größeren Auswahl auf ihren Zugreisen durch Europa. Die Partnerschaft ermöglicht einen nahtlosen grenzüberschreitenden Zugverkehr zwischen Tschechien und Deutschland (Berlin, Dresden, München), Österreich (Wien, Linz, Graz), Schweiz (Zürich), Slowakei (Bratislava, Košice), Ungarn (Budapest) und Polen (Warschau, Krakau, Kattowitz) sowie Zugang zu zahlreichen Verbindungen innerhalb Tschechiens, etwa nach Prag, Brünn, Ostrava, Plzeň und Český Krumlov. Das Angebot ist ideal für internationale Reisende, die Prag besuchen und die verborgenen Schätze Tschechiens entdecken möchten. Aber auch einheimische Reisende profitieren von der Kooperation, die neue Möglichkeiten und eine bequeme Buchungsalternative bietet. Omio-Daten zeigen zudem, dass die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Verbindungen der České dráhy steigt – besonders bei internationalen Reisenden.

Veronica Diquattro, President B2C and Supply, Omio, kommentiert: „Die Partnerschaft mit České dráhy markiert einen wichtigen Meilenstein für Omio und ist ein zentrales Puzzlestück auf dem Weg zu einem vollständig vernetzten, multimodalen Reiseangebot in Europa. Internationale Reisende haben nun einen noch nahtloseren Zugang und mehr Auswahl, um den Kontinent per Bahn zu erkunden – und ihr Reiseerlebnis damit weiter zu verbessern."