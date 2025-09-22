Börsen Update USA - 22.09. - US Tech 100 stark +0,49 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.372,87 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,55 %, Apple +2,96 %, IBM +1,00 %, Caterpillar +0,95 %, Nike (B) +0,88 %

Flop-Werte: Merck & Co -2,15 %, 3M -2,09 %, Amazon -1,97 %, Boeing -1,83 %, Procter & Gamble -1,78 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:53) bei 24.741,24 PKT und steigt um +0,49 %.

Top-Werte: Applied Materials +4,27 %, NVIDIA +3,55 %, The Trade Desk Registered (A) +3,42 %, Constellation Energy +3,28 %, Apple +2,96 %

Flop-Werte: Keurig Dr Pepper -3,97 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,25 %, IDEXX Laboratories -2,63 %, Paccar -2,60 %, Palantir -2,40 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.688,54 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: Teradyne +11,85 %, Moderna +6,53 %, Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) +5,62 %, Iron Mountain +4,78 %, Skyworks Solutions +4,77 %

Flop-Werte: Kenvue -7,01 %, Lennar Registered (A) -4,82 %, Archer Daniels Midland Company -4,46 %, Bunge Global -4,16 %, Keurig Dr Pepper -3,97 %