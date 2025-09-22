    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKeurig Dr Pepper AktievorwärtsNachrichten zu Keurig Dr Pepper

    Keurig Dr Pepper - Aktie gerät unter Druck - 22.09.2025

    Am 22.09.2025 ist die Keurig Dr Pepper Aktie, bisher, um -3,97 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Keurig Dr Pepper Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Keurig Dr Pepper kombiniert innovative Kaffeesysteme mit einem breiten Sortiment an Erfrischungsgetränken und hat sich als starker Akteur im nordamerikanischen Getränkemarkt etabliert.

    Keurig Dr Pepper Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Keurig Dr Pepper Aktie. Mit einer Performance von -3,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Keurig Dr Pepper mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -20,69 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Keurig Dr Pepper Aktie damit um -0,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,38 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

    Keurig Dr Pepper Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,70 %
    1 Monat -24,22 %
    3 Monate -20,69 %
    1 Jahr -31,16 %

    Informationen zur Keurig Dr Pepper Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Keurig Dr Pepper Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,16 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update USA - 22.09. - US Tech 100 stark +0,49 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart USA - 22.09. - Dow Jones schwach -0,23 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Keurig Dr Pepper Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Keurig Dr Pepper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Keurig Dr Pepper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Keurig Dr Pepper

    -3,77 %
    -0,54 %
    -24,13 %
    -19,91 %
    -31,23 %
    -38,31 %
    -2,40 %
    +108,82 %
    +697,23 %
    ISIN:US49271V1008WKN:A2JQPZ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
