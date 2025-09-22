Silver One beginnt mit geophysikalischen Bodenuntersuchungen auf seinem Silberprojekt Phoenix und treibt PEA für Candelaria voran

Vancouver, BC – 22. September 2025 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1 – „Silver One“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn von geophysikalischen Bodenuntersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) und Magnetotellurik (MT) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Phoenix in Arizona bekannt zu geben. Sowohl IP als auch MT sind effektive elektrische geophysikalische Methoden, die zur Erkennung von metallischen Mineralien im Untergrund, insbesondere von disseminierten Sulfiden und Strukturen, die möglicherweise mit einer Mineralisierung in Zusammenhang stehen, eingesetzt werden. Die Untersuchung wird von der Firma Zonge International, Inc. durchgeführt und ist darauf ausgerichtet, Porphyr-Kupfer-Ziele im südlichen Teil des Silberprojekts Phoenix zu überprüfen und als Grundlage für zukünftige Bohrungen zu dienen. Die Feldarbeiten werden voraussichtlich im November abgeschlossen sein, woraufhin ein abschließender Auswertungsbericht folgen wird.

Diese Kupferziele liegen strategisch günstig entlang des nordöstlichen Ausläufers des ergiebigen Kupfergürtels Miami-Inspiration. Dieser Gürtel beherbergt bedeutende Lagerstätten und Minen wie die Lagerstätte Resolution von Rio Tinto-BHP im Südwesten. Die Komplexe Miami und Copper City von Freeport McMoran sowie die jüngste Porphyr-Kupfer-Entdeckung von BHP (Ocelot) befinden sich im nordöstlichen Teil des Gürtels. Miami-Copper City und Ocelot liegen 4 km bzw. 3 km südwestlich des Silberprojekts Phoenix (siehe Pressemitteilungen vom 20. Februar 2025, 14. Juli 2025 und Abbildung 1).

Abbildung 1: Lageplan des Silberprojekts Phoenix mit den Kupfergürteln des Porphyr-Kupfer-Bezirks Miami-Globe, den Standorten der wichtigsten Minen, darunter der Bergbaukomplex Miami-Inspiration, und dem Gebiet der Porphyr-Kupfer-Entdeckung von BHP. Die blauen Konturen sind nordöstlich ausgerichtete regionale magnetische Anomalien (MVI – Konturintervall 0,0002 SI), die eine räumlich übereinstimmende Signatur der Mineralgürtel des Kupferbezirks Miami-Globe bilden.

Die Untersuchung wird im südlichen Teil des Silberprojekts Phoenix durchgeführt, wo eine luftgestützte elektromagnetische ZTEM-Untersuchung (siehe Pressemitteilung vom 14. Juli 2025 und Abbildung 2) zwei vorrangige geophysikalische Anomalien aufgezeigt hat, die mit hydrothermalen Alterationen und anomalen ausgewählten Gesteinsproben aus Gängen, Brekzien und Alterationszonen zusammenfallen. Die ausgewählten Gesteinsproben lieferten Kupfer- und Silbergehalte von bis zu 7,7 % Kupfer und 1.240 g/t Silber (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Juni 2024). Die IP-Untersuchung soll die potenziell mineralisierten Ziele in der Tiefe besser abgrenzen.