    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    373 Aufrufe 373 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Gold, Silber, Bitcoin, KI-Blase - und ein bisschen Faschismus!

    Nvidia gibt OpenAI 100 Milliarden Dollar, damit OpenAI Nvidia-Chips kaufen kann. Und ganz nebenbei haben wir gestern eine faschistische Rede

    "Faszinierend", würde Mr. Spock sagen: Gold und Silber steigen immer weiter, Bitcoin und Ethereum fallen deutlich, und die KI-Blase erreicht einen neuen Hochpunkt: Nvidia gibt OpenAI 100 Milliarden Dollar, damit OpenAI Nvidia-Chips kaufen kann. Und ganz nebenbei haben wir gestern eine faschistische Rede von Trump-Berater Stephen Miller gehört mit einem bedrohlichen Ton: wir (also die MAGA-Bewegung) sind die Guten, die Anderen sind die Macht der Finsternis (Miller hatte die US-Demokraten zuvor als "extremistische Bewegung" tituliert). Nicht nur deshalb wird ein government shutdown in den USA immer wahrscheinlicher. Warum aber fallen Bitcoin und Co - und warum steigt Gold immer weiter? Schwelt da eine verdeckte Liquiditäts-Krise?

    Hinweise aus Video:

    1. TikTok-Deal? China stellt Trump und seinen „Deal“ bloß

    2. Gold soll auf 15.000 Dollar steigen – brillante Expertenanalyse

     

    Das Video "Gold, Silber, Bitcoin, KI-Blase - und ein bisschen Faschismus!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Gold, Silber, Bitcoin, KI-Blase - und ein bisschen Faschismus! "Faszinierend", würde Mr. Spock sagen: Gold und Silber steigen immer weiter, Bitcoin und Ethereum fallen deutlich, und die KI-Blase erreicht einen neuen Hochpunkt