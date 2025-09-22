"Faszinierend", würde Mr. Spock sagen: Gold und Silber steigen immer weiter, Bitcoin und Ethereum fallen deutlich, und die KI-Blase erreicht einen neuen Hochpunkt: Nvidia gibt OpenAI 100 Milliarden Dollar, damit OpenAI Nvidia-Chips kaufen kann. Und ganz nebenbei haben wir gestern eine faschistische Rede von Trump-Berater Stephen Miller gehört mit einem bedrohlichen Ton: wir (also die MAGA-Bewegung) sind die Guten, die Anderen sind die Macht der Finsternis (Miller hatte die US-Demokraten zuvor als "extremistische Bewegung" tituliert). Nicht nur deshalb wird ein government shutdown in den USA immer wahrscheinlicher. Warum aber fallen Bitcoin und Co - und warum steigt Gold immer weiter? Schwelt da eine verdeckte Liquiditäts-Krise?

Hinweise aus Video:

1. TikTok-Deal? China stellt Trump und seinen „Deal“ bloß

2. Gold soll auf 15.000 Dollar steigen – brillante Expertenanalyse

Das Video "Gold, Silber, Bitcoin, KI-Blase - und ein bisschen Faschismus!" sehen Sie hier..