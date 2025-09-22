Lusochimica S.p.A. (Menarini-Gruppe) wird von der Europäischen Kommission mit dem "STEP-Siegel" ausgezeichnet und erhält EU-Mittel für das Projekt SmartNEBI, das die Synthese von Nebivolol umweltfreundlicher und nachhaltiger macht

LOMAGNA, Italien, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Lusochimica S.p.A., ein Unternehmen der Menarini-Gruppe, das auf die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es von der Europäischen Kommission das angesehene STEP-Siegel erhalten hat. Dieses Qualitätssiegel würdigt das Potenzial vielversprechender Projekte im Bereich der sauberen Technologien und bescheinigt ihre Exzellenz. Der Preis wurde für das Projekt SmartNEBI verliehen, eine innovative Initiative, die auf eine nachhaltigere und effizientere Synthese von Nebivolol abzielt, einem bewährten Wirkstoff, der zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt wird.

Das Projekt SmartNEBI wird von der HaDEA, einer Exekutivagentur der Europäischen Kommission, verwaltet und im Rahmen von EU4Health finanziert, dem EU-Finanzierungsprogramm, das unter anderem darauf abzielt, grenzüberschreitende Gesundheitsprobleme durch qualitativ hochwertige, innovative Projekte im Gesundheitssektor zu lösen. Damit wird der strategische Beitrag von SmartNEBI zu den Zielen der Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) hervorgehoben und sein Wert für die technologische und industrielle Entwicklung Europas gewürdigt.

Die Innovation hinter SmartNEBI liegt in der synergetischen Integration von Biokatalyse- einem Verfahren, das Enzyme als biologische Katalysatoren nutzt, um chemische Umwandlungen auf selektive, effiziente und umweltfreundliche Weise voranzutreiben - und flow chemistry, die es ermöglicht, Operationen mit größerer Effizienz und unter sichereren Bedingungen durchzuführen, mit verbessertem Wärme- und Stofftransfer. Diese Kombination ermöglicht eine produktivere, skalierbare und nachhaltige Synthese von Nebivolol, was zu einer geringeren Umweltbelastung führt, insbesondere in Bezug auf den Energieverbrauch.

"Wir sind sehr stolz auf diese Anerkennung, die das Engagement der Menarini-Gruppe für die Forschung und die Entwicklung innovativer Lösungen für die gesamte pharmazeutische Industrie sowie die Fähigkeit unseres Grants & Funding-Teams, unsere Spitzenleistungen auf europäischer Ebene zu fördern, bestätigt", so Roberto Falorni, General Manager von Lusochimica S.p.A. . "SmartNEBI ist ein strategisches Projekt für Lusochimica und stellt einen wichtigen Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren, sichereren und effizienteren Arzneimittelproduktion dar. Es reduziert den Lösungsmittelverbrauch, optimiert den Energieverbrauch und stärkt die Stabilität der Nebivolol-Lieferkette - ein wichtiges Medikament für die Gesundheit von Millionen von Patienten weltweit."