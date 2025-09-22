QuadReal startet eine 2,5-Milliarden-Pfund-Schuldenplattform in Großbritannien und Europa

London (ots/PRNewswire) - Die erweiterte Plattform signalisiert Vertrauen in das

globale Kreditgeschäft und wird sich auf direkte Kreditmöglichkeiten in Sektoren

mit hoher Überzeugungskraft konzentrieren



Die QuadReal Property Group (QuadReal), ein globales Unternehmen für

Immobilieninvestitionen, -entwicklung und -betrieb, hat seine

Fremdkapitalplattform für Gewerbeimmobilien in Großbritannien und Irland

erweitert. In den nächsten drei bis fünf Jahren will QuadReal über 2,5

Milliarden Pfund investieren und damit seine Überzeugung für das Vereinigte

Königreich und Irland zum Ausdruck bringen, wobei eine weitere Expansion in

andere europäische Märkte angestrebt wird. QuadReal wird die direkte Kontrolle

über alle Entscheidungsprozesse haben.





Die erweiterte Plattform, die sich ausschließlich auf die direkte Kreditvergabe

konzentriert, knüpft an den Erfolg des nordamerikanischen Debt-Geschäfts von

QuadReal an, das derzeit Investitionen von über 7,5 Milliarden Pfund verwaltet

und bis Ende 2025 voraussichtlich die Marke von 8 Milliarden Pfund überschreiten

wird . Die Expansion wird die Erfahrung und die Verbindungen der etablierten

Londoner Niederlassung und des globalen Teams von QuadReal sowie die starken

Beziehungen von QuadReal zu institutionellen Sponsoren mit Sitz in den USA und

Kanada, die in Großbritannien und Europa aktiv sind, nutzen.



"Die Expansion der Plattform in Großbritannien und Europa ist ein natürlicher

nächster Schritt für QuadReals Verschuldungsstrategie und wird auf den Erfolgen

unseres Teams in Nordamerika aufbauen", so Jonathan Dubois-Philips, President,

International Real Estate. "Die Ausweitung unserer Kreditvergabekapazitäten in

Großbritannien und Europa bietet uns die Möglichkeit, unser Portfolio weiter zu

diversifizieren und von den attraktiven risikobereinigten Renditen dieser Märkte

zu profitieren."



"Im Einklang mit QuadReals Investitionsstrategie mit hoher Überzeugungskraft und

globaler Erfahrung wird sich die erweiterte Plattform auf Schlüsselsektoren wie

Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnheime, Datenzentren, Industrieanlagen und

Self-Storage konzentrieren", sagte Prashant Raj, Managing Director, Debt

Investments. "Die anfängliche Strategie des Engagements konzentriert sich auf

das Vereinigte Königreich und Irland und wird sich in Europa weiter ausdehnen,

wobei der Schwerpunkt auf Bau-, Übergangs- und stabilisierten Darlehen liegt,

die eine derzeitige Lücke auf dem Kreditmarkt schließen."



Die Anlagestrategie, die globale Erfahrung und die lokale Marktkenntnis von

QuadReal haben dazu geführt, dass das Unternehmen zu den 20 größten

Immobilieninvestoren weltweit gehört. Seit 2021 hat das Debt-Team von QuadReal

über 165 Transaktionen abgeschlossen, die sich auf Sektoren mit hoher

Überzeugungskraft konzentrieren. Bis Ende 2029 will sie 10 % bis 20 % ihres

gesamten Schuldenportfolios in das Vereinigte Königreich und nach Europa

verlagern.



Über QuadReal Property Group



Die QuadReal Property Group ist ein weltweit tätiges Immobilieninvestment-,

Entwicklungs- und Betreiberunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British

Columbia. Ihr verwaltetes Vermögen beläuft sich auf 94 Milliarden CAD. Seit

seiner Gründung in Kanada als Full-Service-Immobilienunternehmen hat QuadReal

seine Fähigkeiten erweitert, um in Eigenkapital und Fremdkapital sowohl auf dem

öffentlichen als auch auf dem privaten Markt zu investieren. QuadReal investiert

direkt über operative Plattformen, an denen das Unternehmen beteiligt ist, und

über programmatische Partnerschaften.



QuadReal ist bestrebt, hohe Investitionsrenditen zu erzielen und gleichzeitig

ein nachhaltiges Umfeld zu schaffen, das für die Menschen und Gemeinden, denen

es dient, einen Mehrwert darstellt. Jetzt und für künftige Generationen.



QuadReal: Hier lebt Exzellenz.



Medienkontakt:



Hannah Wanlin, QuadReal Property Group, 416-881-5129,hannah.wanlin@quadreal.com

