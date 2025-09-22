QuadReal startet eine 2,5-Milliarden-Pfund-Schuldenplattform in Großbritannien und Europa
London (ots/PRNewswire) - Die erweiterte Plattform signalisiert Vertrauen in das
globale Kreditgeschäft und wird sich auf direkte Kreditmöglichkeiten in Sektoren
mit hoher Überzeugungskraft konzentrieren
Die QuadReal Property Group (QuadReal), ein globales Unternehmen für
Immobilieninvestitionen, -entwicklung und -betrieb, hat seine
Fremdkapitalplattform für Gewerbeimmobilien in Großbritannien und Irland
erweitert. In den nächsten drei bis fünf Jahren will QuadReal über 2,5
Milliarden Pfund investieren und damit seine Überzeugung für das Vereinigte
Königreich und Irland zum Ausdruck bringen, wobei eine weitere Expansion in
andere europäische Märkte angestrebt wird. QuadReal wird die direkte Kontrolle
über alle Entscheidungsprozesse haben.
Die erweiterte Plattform, die sich ausschließlich auf die direkte Kreditvergabe
konzentriert, knüpft an den Erfolg des nordamerikanischen Debt-Geschäfts von
QuadReal an, das derzeit Investitionen von über 7,5 Milliarden Pfund verwaltet
und bis Ende 2025 voraussichtlich die Marke von 8 Milliarden Pfund überschreiten
wird . Die Expansion wird die Erfahrung und die Verbindungen der etablierten
Londoner Niederlassung und des globalen Teams von QuadReal sowie die starken
Beziehungen von QuadReal zu institutionellen Sponsoren mit Sitz in den USA und
Kanada, die in Großbritannien und Europa aktiv sind, nutzen.
"Die Expansion der Plattform in Großbritannien und Europa ist ein natürlicher
nächster Schritt für QuadReals Verschuldungsstrategie und wird auf den Erfolgen
unseres Teams in Nordamerika aufbauen", so Jonathan Dubois-Philips, President,
International Real Estate. "Die Ausweitung unserer Kreditvergabekapazitäten in
Großbritannien und Europa bietet uns die Möglichkeit, unser Portfolio weiter zu
diversifizieren und von den attraktiven risikobereinigten Renditen dieser Märkte
zu profitieren."
"Im Einklang mit QuadReals Investitionsstrategie mit hoher Überzeugungskraft und
globaler Erfahrung wird sich die erweiterte Plattform auf Schlüsselsektoren wie
Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnheime, Datenzentren, Industrieanlagen und
Self-Storage konzentrieren", sagte Prashant Raj, Managing Director, Debt
Investments. "Die anfängliche Strategie des Engagements konzentriert sich auf
das Vereinigte Königreich und Irland und wird sich in Europa weiter ausdehnen,
wobei der Schwerpunkt auf Bau-, Übergangs- und stabilisierten Darlehen liegt,
die eine derzeitige Lücke auf dem Kreditmarkt schließen."
Die Anlagestrategie, die globale Erfahrung und die lokale Marktkenntnis von
QuadReal haben dazu geführt, dass das Unternehmen zu den 20 größten
Immobilieninvestoren weltweit gehört. Seit 2021 hat das Debt-Team von QuadReal
über 165 Transaktionen abgeschlossen, die sich auf Sektoren mit hoher
Überzeugungskraft konzentrieren. Bis Ende 2029 will sie 10 % bis 20 % ihres
gesamten Schuldenportfolios in das Vereinigte Königreich und nach Europa
verlagern.
Über QuadReal Property Group
Die QuadReal Property Group ist ein weltweit tätiges Immobilieninvestment-,
Entwicklungs- und Betreiberunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British
Columbia. Ihr verwaltetes Vermögen beläuft sich auf 94 Milliarden CAD. Seit
seiner Gründung in Kanada als Full-Service-Immobilienunternehmen hat QuadReal
seine Fähigkeiten erweitert, um in Eigenkapital und Fremdkapital sowohl auf dem
öffentlichen als auch auf dem privaten Markt zu investieren. QuadReal investiert
direkt über operative Plattformen, an denen das Unternehmen beteiligt ist, und
über programmatische Partnerschaften.
QuadReal ist bestrebt, hohe Investitionsrenditen zu erzielen und gleichzeitig
ein nachhaltiges Umfeld zu schaffen, das für die Menschen und Gemeinden, denen
es dient, einen Mehrwert darstellt. Jetzt und für künftige Generationen.
QuadReal: Hier lebt Exzellenz.
https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4513653-1&h=310634142&u=https%3A%
2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4513653-1%26h%3D39
28427514%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.quadreal.com%252F%26a%3Dwww.quadreal.com&a
=www.quadreal.com
Medienkontakt:
Hannah Wanlin, QuadReal Property Group, 416-881-5129,hannah.wanlin@quadreal.com
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/quadreal-startet-eine-2-5-milli
arden-pfund-schuldenplattform-in-groWbritannien-und-europa-302563212.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181016/6123009
OTS: QuadReal Property Group
