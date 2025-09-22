    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    QuadReal startet eine 2,5-Milliarden-Pfund-Schuldenplattform in Großbritannien und Europa

    London (ots/PRNewswire) - Die erweiterte Plattform signalisiert Vertrauen in das
    globale Kreditgeschäft und wird sich auf direkte Kreditmöglichkeiten in Sektoren
    mit hoher Überzeugungskraft konzentrieren

    Die QuadReal Property Group (QuadReal), ein globales Unternehmen für
    Immobilieninvestitionen, -entwicklung und -betrieb, hat seine
    Fremdkapitalplattform für Gewerbeimmobilien in Großbritannien und Irland
    erweitert. In den nächsten drei bis fünf Jahren will QuadReal über 2,5
    Milliarden Pfund investieren und damit seine Überzeugung für das Vereinigte
    Königreich und Irland zum Ausdruck bringen, wobei eine weitere Expansion in
    andere europäische Märkte angestrebt wird. QuadReal wird die direkte Kontrolle
    über alle Entscheidungsprozesse haben.

    Die erweiterte Plattform, die sich ausschließlich auf die direkte Kreditvergabe
    konzentriert, knüpft an den Erfolg des nordamerikanischen Debt-Geschäfts von
    QuadReal an, das derzeit Investitionen von über 7,5 Milliarden Pfund verwaltet
    und bis Ende 2025 voraussichtlich die Marke von 8 Milliarden Pfund überschreiten
    wird . Die Expansion wird die Erfahrung und die Verbindungen der etablierten
    Londoner Niederlassung und des globalen Teams von QuadReal sowie die starken
    Beziehungen von QuadReal zu institutionellen Sponsoren mit Sitz in den USA und
    Kanada, die in Großbritannien und Europa aktiv sind, nutzen.

    "Die Expansion der Plattform in Großbritannien und Europa ist ein natürlicher
    nächster Schritt für QuadReals Verschuldungsstrategie und wird auf den Erfolgen
    unseres Teams in Nordamerika aufbauen", so Jonathan Dubois-Philips, President,
    International Real Estate. "Die Ausweitung unserer Kreditvergabekapazitäten in
    Großbritannien und Europa bietet uns die Möglichkeit, unser Portfolio weiter zu
    diversifizieren und von den attraktiven risikobereinigten Renditen dieser Märkte
    zu profitieren."

    "Im Einklang mit QuadReals Investitionsstrategie mit hoher Überzeugungskraft und
    globaler Erfahrung wird sich die erweiterte Plattform auf Schlüsselsektoren wie
    Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnheime, Datenzentren, Industrieanlagen und
    Self-Storage konzentrieren", sagte Prashant Raj, Managing Director, Debt
    Investments. "Die anfängliche Strategie des Engagements konzentriert sich auf
    das Vereinigte Königreich und Irland und wird sich in Europa weiter ausdehnen,
    wobei der Schwerpunkt auf Bau-, Übergangs- und stabilisierten Darlehen liegt,
    die eine derzeitige Lücke auf dem Kreditmarkt schließen."

    Die Anlagestrategie, die globale Erfahrung und die lokale Marktkenntnis von
    QuadReal haben dazu geführt, dass das Unternehmen zu den 20 größten
    Immobilieninvestoren weltweit gehört. Seit 2021 hat das Debt-Team von QuadReal
    über 165 Transaktionen abgeschlossen, die sich auf Sektoren mit hoher
    Überzeugungskraft konzentrieren. Bis Ende 2029 will sie 10 % bis 20 % ihres
    gesamten Schuldenportfolios in das Vereinigte Königreich und nach Europa
    verlagern.

    Über QuadReal Property Group

    Die QuadReal Property Group ist ein weltweit tätiges Immobilieninvestment-,
    Entwicklungs- und Betreiberunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British
    Columbia. Ihr verwaltetes Vermögen beläuft sich auf 94 Milliarden CAD. Seit
    seiner Gründung in Kanada als Full-Service-Immobilienunternehmen hat QuadReal
    seine Fähigkeiten erweitert, um in Eigenkapital und Fremdkapital sowohl auf dem
    öffentlichen als auch auf dem privaten Markt zu investieren. QuadReal investiert
    direkt über operative Plattformen, an denen das Unternehmen beteiligt ist, und
    über programmatische Partnerschaften.

    QuadReal ist bestrebt, hohe Investitionsrenditen zu erzielen und gleichzeitig
    ein nachhaltiges Umfeld zu schaffen, das für die Menschen und Gemeinden, denen
    es dient, einen Mehrwert darstellt. Jetzt und für künftige Generationen.

    QuadReal: Hier lebt Exzellenz.

    https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4513653-1&h=310634142&u=https%3A%
    2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4513653-1%26h%3D39
    28427514%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.quadreal.com%252F%26a%3Dwww.quadreal.com&a
    =www.quadreal.com

    Medienkontakt:

    Hannah Wanlin, QuadReal Property Group, 416-881-5129,hannah.wanlin@quadreal.com
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/quadreal-startet-eine-2-5-milli
    arden-pfund-schuldenplattform-in-groWbritannien-und-europa-302563212.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181016/6123009
    OTS: QuadReal Property Group




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    QuadReal startet eine 2,5-Milliarden-Pfund-Schuldenplattform in Großbritannien und Europa Die erweiterte Plattform signalisiert Vertrauen in das globale Kreditgeschäft und wird sich auf direkte Kreditmöglichkeiten in Sektoren mit hoher Überzeugungskraft konzentrieren Die QuadReal Property Group (QuadReal), ein globales Unternehmen für …