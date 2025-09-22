Merken Sie sich Ihre Kalender vor, denn die zweite Saison des Abu Dhabi Kalenders steht vor der Tür

Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) - Machen Sie sich bereit, Ihre Kalender zu

markieren. Die Bühne für eine unvergessliche Saison ist bereitet, denn der Abu

Dhabi Kalender bietet für die Saison 2025-2026 eine Reihe von Veranstaltungen

an, die sich gegenseitig ergänzen. Von arenafüllenden Konzerten und

Kulturausstellungen bis hin zu Gourmetfestivals und spannenden Sportereignissen

- jeder Monat verspricht Spannung und Unterhaltung ohne Ende in der Hauptstadt.



Der diesjährige Abu Dhabi-Kalender bietet ein buntes Programm mit Höhepunkten

wie den NBA Abu Dhabi Games, dem Abdul Majeed Abdullah, dem Liwa International

Festival und dem adrenalingeladenen F1 Abu Dhabi Grand Prix 2025. Jeden Monat

gibt es etwas Neues zu entdecken - eine Saison, in der eine Veranstaltung nach

der anderen für Spannung und Action sorgt.







energiegeladenes MMA in die Hauptstadt bringen. Gleichzeitig können

Kulturinteressierte Mamluks erkunden: Das Erbe eines Imperiums , die wichtigste

Ausstellung des Louvre Abu Dhabi in dieser Saison. Die Ausstellung, die noch bis

Januar zu sehen ist, beleuchtet die Handwerkskunst einer der einflussreichsten

Dynastien der islamischen Welt und ist ein kulturelles Highlight, das man

unbedingt gesehen haben muss. Und für Familien sorgt der Nervenkitzel von Hot

Wheels für Unterhaltung bei Fans aller Altersgruppen.



Die Spannung steigt im Oktober, wenn Weltstars und regionale Legenden die Bühne

betreten, von Smashing Pumpkins und Andre Rieu über Abdul Majeed Abdullah - bis

hin zu Sebastian Maniscalco , der das Programm mit seinen komödiantischen

Einlagen bereichert. Die NBA Abu Dhabi Games presented by ADQ kehren zusammen

mit NBA District zurück, bringen Basketball-Action und spannende Fan-Momente,

gefolgt von einem vollgepackten Kampfsport-Programm, das Abu Dhabi Showdown

Week, UFC 321 und UFC-Zusatzveranstaltungen wie die Open Workouts, die

offizielle Pressekonferenz und die feierlichen Wiegeversuche umfasst. Kulturelle

Momente finden parallel zum Geschehen statt: Sheikh Zayed Festival und Bait Al

Oud's Strings Concert sowie Dauerausstellungen wie Golden Ink: Eine Reise durch

arabische und islamische Manuskripte, Art Here 2025 und Mohamed Ahmed Ibrahim:

Two Clouds in the Night Sky , eine Einzelausstellung, die das Werk des

emiratischen Pioniers Mohamed Ahmed Ibrahim würdigt, einer einflussreichen Figur

in der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst in den VAE.



Der November hält die Action am Leben und sorgt mit einem hochkarätigen Programm

dafür, dass kein Wochenende unbesetzt bleibt. Konzerte von Enrique Iglesias und

Travis Scott stehen im Mittelpunkt des Monats, während Feinschmecker beim Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Den Anfang machen im September die Kämpfe von UAE Warriors 64 , dieenergiegeladenes MMA in die Hauptstadt bringen. Gleichzeitig könnenKulturinteressierte Mamluks erkunden: Das Erbe eines Imperiums , die wichtigsteAusstellung des Louvre Abu Dhabi in dieser Saison. Die Ausstellung, die noch bisJanuar zu sehen ist, beleuchtet die Handwerkskunst einer der einflussreichstenDynastien der islamischen Welt und ist ein kulturelles Highlight, das manunbedingt gesehen haben muss. Und für Familien sorgt der Nervenkitzel von HotWheels für Unterhaltung bei Fans aller Altersgruppen.Die Spannung steigt im Oktober, wenn Weltstars und regionale Legenden die Bühnebetreten, von Smashing Pumpkins und Andre Rieu über Abdul Majeed Abdullah - bishin zu Sebastian Maniscalco , der das Programm mit seinen komödiantischenEinlagen bereichert. Die NBA Abu Dhabi Games presented by ADQ kehren zusammenmit NBA District zurück, bringen Basketball-Action und spannende Fan-Momente,gefolgt von einem vollgepackten Kampfsport-Programm, das Abu Dhabi ShowdownWeek, UFC 321 und UFC-Zusatzveranstaltungen wie die Open Workouts, dieoffizielle Pressekonferenz und die feierlichen Wiegeversuche umfasst. KulturelleMomente finden parallel zum Geschehen statt: Sheikh Zayed Festival und Bait AlOud's Strings Concert sowie Dauerausstellungen wie Golden Ink: Eine Reise durcharabische und islamische Manuskripte, Art Here 2025 und Mohamed Ahmed Ibrahim:Two Clouds in the Night Sky , eine Einzelausstellung, die das Werk desemiratischen Pioniers Mohamed Ahmed Ibrahim würdigt, einer einflussreichen Figurin der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst in den VAE.Der November hält die Action am Leben und sorgt mit einem hochkarätigen Programmdafür, dass kein Wochenende unbesetzt bleibt. Konzerte von Enrique Iglesias undTravis Scott stehen im Mittelpunkt des Monats, während Feinschmecker beim