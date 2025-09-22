Merken Sie sich Ihre Kalender vor, denn die zweite Saison des Abu Dhabi Kalenders steht vor der Tür
Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) - Machen Sie sich bereit, Ihre Kalender zu
markieren. Die Bühne für eine unvergessliche Saison ist bereitet, denn der Abu
Dhabi Kalender bietet für die Saison 2025-2026 eine Reihe von Veranstaltungen
an, die sich gegenseitig ergänzen. Von arenafüllenden Konzerten und
Kulturausstellungen bis hin zu Gourmetfestivals und spannenden Sportereignissen
- jeder Monat verspricht Spannung und Unterhaltung ohne Ende in der Hauptstadt.
Der diesjährige Abu Dhabi-Kalender bietet ein buntes Programm mit Höhepunkten
wie den NBA Abu Dhabi Games, dem Abdul Majeed Abdullah, dem Liwa International
Festival und dem adrenalingeladenen F1 Abu Dhabi Grand Prix 2025. Jeden Monat
gibt es etwas Neues zu entdecken - eine Saison, in der eine Veranstaltung nach
der anderen für Spannung und Action sorgt.
Den Anfang machen im September die Kämpfe von UAE Warriors 64 , die
energiegeladenes MMA in die Hauptstadt bringen. Gleichzeitig können
Kulturinteressierte Mamluks erkunden: Das Erbe eines Imperiums , die wichtigste
Ausstellung des Louvre Abu Dhabi in dieser Saison. Die Ausstellung, die noch bis
Januar zu sehen ist, beleuchtet die Handwerkskunst einer der einflussreichsten
Dynastien der islamischen Welt und ist ein kulturelles Highlight, das man
unbedingt gesehen haben muss. Und für Familien sorgt der Nervenkitzel von Hot
Wheels für Unterhaltung bei Fans aller Altersgruppen.
Die Spannung steigt im Oktober, wenn Weltstars und regionale Legenden die Bühne
betreten, von Smashing Pumpkins und Andre Rieu über Abdul Majeed Abdullah - bis
hin zu Sebastian Maniscalco , der das Programm mit seinen komödiantischen
Einlagen bereichert. Die NBA Abu Dhabi Games presented by ADQ kehren zusammen
mit NBA District zurück, bringen Basketball-Action und spannende Fan-Momente,
gefolgt von einem vollgepackten Kampfsport-Programm, das Abu Dhabi Showdown
Week, UFC 321 und UFC-Zusatzveranstaltungen wie die Open Workouts, die
offizielle Pressekonferenz und die feierlichen Wiegeversuche umfasst. Kulturelle
Momente finden parallel zum Geschehen statt: Sheikh Zayed Festival und Bait Al
Oud's Strings Concert sowie Dauerausstellungen wie Golden Ink: Eine Reise durch
arabische und islamische Manuskripte, Art Here 2025 und Mohamed Ahmed Ibrahim:
Two Clouds in the Night Sky , eine Einzelausstellung, die das Werk des
emiratischen Pioniers Mohamed Ahmed Ibrahim würdigt, einer einflussreichen Figur
in der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst in den VAE.
Der November hält die Action am Leben und sorgt mit einem hochkarätigen Programm
dafür, dass kein Wochenende unbesetzt bleibt. Konzerte von Enrique Iglesias und
Travis Scott stehen im Mittelpunkt des Monats, während Feinschmecker beim
