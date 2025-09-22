Gibt schon wieder nach: So reagiert der US-Dollar auf die Fed!

Der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, Alberto Musalem, erklärte gegenüber Reuters, er habe die Zinssenkung bei der Fed-Sitzung vergangene Woche unterstützt – als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz des Arbeitsmarktes –, fügte jedoch hinzu, dass es angesichts einer über dem 2-Prozent-Ziel der Fed liegenden Inflation nur "begrenzten Spielraum" für weitere Senkungen gebe.

Der US-Dollar beendete am Montag seine dreitägige Gewinnserie gegenüber Euro und Schweizer Franken. Der Greenback pendelt aktuell wieder um die Niveaus, die er schon vor der jüngsten Fed-Entscheidung erreicht hatte.

Zuletzt fiel der US-Dollar um 0,19 Prozent auf 0,794 gegenüber dem Schweizer Franken. Der Euro legte um 0,23 Prozent auf 1,1771 US-Dollar zu und war damit auf Kurs, nach drei Verlusttagen in Folge wieder zu steigen.

Der US-Dollar sank um 0,05 Prozent auf 147,87 gegenüber dem japanischen Yen und setzt damit seinen zweiten Verlusttag in Folge fort.

Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Währungskorb aus Yen, Euro und anderen Währungen misst, fiel um 0,24 Prozent auf 97,49 Punkte und steuerte damit ebenfalls auf ein Ende seiner dreitägigen Gewinnserie zu.

"Da bis zur Veröffentlichung der Kerninflationsdaten (PCE) am Freitag keine wichtigen Konjunkturzahlen anstehen, bleibt Spielraum, die weiteren Zinsschritte der Fed neu zu überdenken", sagte Bob Savage, Leiter der makroökonomischen Marktstrategie bei BNY gegenüber Reuters.

Der neue Fed-Gouverneur Stephen Miran hatte sich zuletzt für eine deutlichere Zinssenkung um 50 Basispunkte ausgesprochen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion