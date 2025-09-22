    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Nach der Zinssenkung

    325 Aufrufe 325 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gibt schon wieder nach: So reagiert der US-Dollar auf die Fed!

    Der US-Dollar gewann gegenüber Euro und Schweizer Franken nach der Leitzinssenkung der Federal Reserve. Die kleine Gewinnserie scheint jetzt aber wieder vorbei zu sein.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Dollar verliert nach dreitägiger Gewinnserie.
    • Fed-Zinssenkung begrenzt Spielraum für weitere Senkungen.
    • Kerninflationsdaten am Freitag könnten Zinsschritte beeinflussen.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Nach der Zinssenkung - Gibt schon wieder nach: So reagiert der US-Dollar auf die Fed!
    Foto: Unsplash

    Der US-Dollar beendete am Montag seine dreitägige Gewinnserie gegenüber Euro und Schweizer Franken. Der Greenback pendelt aktuell wieder um die Niveaus, die er schon vor der jüngsten Fed-Entscheidung erreicht hatte. 

    Der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, Alberto Musalem, erklärte gegenüber Reuters, er habe die Zinssenkung bei der Fed-Sitzung vergangene Woche unterstützt – als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz des Arbeitsmarktes –, fügte jedoch hinzu, dass es angesichts einer über dem 2-Prozent-Ziel der Fed liegenden Inflation nur "begrenzten Spielraum" für weitere Senkungen gebe. 

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Zuletzt fiel der US-Dollar um 0,19 Prozent auf 0,794 gegenüber dem Schweizer Franken. Der Euro legte um 0,23 Prozent auf 1,1771 US-Dollar zu und war damit auf Kurs, nach drei Verlusttagen in Folge wieder zu steigen. 

    Der US-Dollar sank um 0,05 Prozent auf 147,87 gegenüber dem japanischen Yen und setzt damit seinen zweiten Verlusttag in Folge fort.

    EUR/USD

    +0,43 %
    -0,28 %
    +0,10 %
    +2,08 %
    +5,13 %
    +19,31 %
    +0,22 %
    +5,46 %
    +22,39 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Währungskorb aus Yen, Euro und anderen Währungen misst, fiel um 0,24 Prozent auf 97,49 Punkte und steuerte damit ebenfalls auf ein Ende seiner dreitägigen Gewinnserie zu. 

    F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    -0,62 %
    -1,35 %
    -3,07 %
    -11,36 %
    +5,05 %
    +3,20 %

    "Da bis zur Veröffentlichung der Kerninflationsdaten (PCE) am Freitag keine wichtigen Konjunkturzahlen anstehen, bleibt Spielraum, die weiteren Zinsschritte der Fed neu zu überdenken", sagte Bob Savage, Leiter der makroökonomischen Marktstrategie bei BNY gegenüber Reuters.

    Der neue Fed-Gouverneur Stephen Miran hatte sich zuletzt für eine deutlichere Zinssenkung um 50 Basispunkte ausgesprochen. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach der Zinssenkung Gibt schon wieder nach: So reagiert der US-Dollar auf die Fed! Der US-Dollar gewann gegenüber Euro und Schweizer Franken nach der Leitzinssenkung der Federal Reserve. Die kleine Gewinnserie scheint jetzt aber wieder vorbei zu sein.