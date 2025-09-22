Innovar Healthcare und MARIS Healthcare GmbH melden strategische Wiederverkäufervereinbarung zur Erweiterung des Zugangs zu Integrations-Plugins für BridgeLink

Montgomery, AL / ACCESS Newswire / 22. September 2025 / Innovar Healthcare, ein in den USA ansässiger Marktführer für Interoperabilitäts- und Integrationstools im Gesundheitswesen, gab heute eine strategische Wiederverkäufervereinbarung mit der MARIS Healthcare GmbH bekannt, einem in Deutschland ansässigen im Gesundheitswesen tätigen Technologieunternehmen, das sich auf digitale Transformation und die Optimierung klinischer Arbeitsabläufe spezialisiert hat.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird MARIS Healthcare als offizieller Vertriebspartner für die fortschrittliche Plugin-Suite von Innovar fungieren, die die Funktionen der Open-Source-Schnittstellensoftware BridgeLink von Innovar erweitert. Diese Partnerschaft bringt zuverlässige Integrationstools für Unternehmen auf den breiteren europäischen Gesundheitsmarkt und ermöglicht einen schnelleren und sichereren Austausch von Gesundheitsdaten zwischen klinischen Systemen.

„BridgeLink hat in Europa bereits an Bedeutung gewonnen, und diese Partnerschaft mit MARIS Healthcare stärkt diese Dynamik“, so Loyd Bittle, CEO und Gründer von Innovar Healthcare. „Dank ihrer regionalen Expertise und ihrer Präsenz vor Ort können Gesundheitsorganisationen die flexiblen, offenen Tools, die sie benötigen, leichter einführen – ohne die Bindung und Einschränkungen älterer Integrationsplattformen.“

Durch diese Zusammenarbeit erhalten Gesundheitsorganisationen in ganz Deutschland und den angrenzenden Regionen Zugang zu einer vollständigen Suite von Innovar-entwickelten BridgeLink-Plugins – darunter Lösungen für Zertifikatsmanagement, dynamische Lookups, API-Erweiterungen, Nachrichtenverfolgung und vieles mehr – und profitieren gleichzeitig von der fachkundigen Implementierung und dem laufenden Support durch MARIS.

Diese Vereinbarung spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, eine offene, sichere und moderne Interoperabilität zu fördern – mit Tools, die für die reale Implementierung und nicht nur für die akademische Compliance entwickelt wurden.

Über Innovar Healthcare

Innovar Healthcare mit Hauptsitz in Montgomery, Alabama, ist ein vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich der Interoperabilität im Gesundheitswesen und konzentriert sich auf die Förderung der Open-Source-Integration durch seine Flaggschiff-Plattform BridgeLink und das Managed-Service-Netzwerk Lightswitch.