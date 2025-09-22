AKTIE IM FOKUS
Nvidia auf Rekordhoch - 100 Milliarden Dollar für OpenAI
- Nvidia investiert 100 Mrd. $ in OpenAI für KI.
- Aktienkurs springt um 4,5 % auf Rekordhoch.
- Nvidia festigt Führungsposition im KI-Markt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine angekündigte Mega-Investition hat Nvidia am Montag einen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent sowie mit 184,55 US-Dollar ganz knapp ein Rekordhoch beschert. Zuletzt lag der Kurs mit 183 Dollar wieder knapp darunter, aber immer noch rund knapp vier Prozent im Plus.
Der auf Computerchips für KI-Anwendungen spezialisierte Tech-Riese will 100 Milliarden Dollar in OpenAI investieren, um das KI-Softwareunternehmen beim Bau neuer Rechenzentren sowie der dafür nötigen Energie-Infrastruktur zu unterstützen. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte Nvidia mit.
Aktienanalyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprach von einem Paukenschlag für die KI-Branche. Dagegen erschienen die von Nvidia jüngst angekündigten Investitionen von 5 Milliarden Dollar in den angeschlagenen Branchenkollegen Intel wie Kleingeld. Mit dem nun angekündigten Schritt würde Nvidia seine Position als unangefochtener König im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zementieren.
Der Kurs der Aktie hat sich im Zuge des KI-Booms an der Börse in den vergangenen drei Jahren fast verfünfzehnfacht. Mit einem Börsenwert von knapp 4,5 Billionen Dollar ist Nvidia der weltweit wertvollste Konzern./gl/stw/zb/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 24,53 auf Tradegate (22. September 2025, 20:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +22,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 106,97 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,750USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -14,04 %/+43,27 % bedeutet.
Wie kann man bei NVIDIA nur Short sein? Habe ich noch nie verstanden und ich werde ich wohl nie verstehen.
NVIDIA hat jüngst eigene CPUs präsentiert bzw. sind die ersten Benchmarks durchgesickert. NX1 heißen die. Diese basieren aber auf der Technologie ARM von ARM. Diese haben die Art von CPU entwickelt. Bei ARM CPU fehlt das C hört sich doof an ist aber so. Die Prozessoreinheit PU ist nicht zentral wie bei X86 CPUs von Intel oder AMD auf einem Chip, sondern verteilt sich wie ein riesiger Schaltkreis auf der gesamten Platine. Das wiederum hat NVIDIA mit seiner Technologie NVLink mit seiner GPU Grafik Prozessor Einheit verbunden über ein sogenannten SoC System On Chip. Heist das gesamte System wird auf einem riesigen Silizium Schaltkreis gepackt. Vorteile liegen auf der Hand. Extrem kompakt und schnell es gibt keine einzelnen Bauteile wie in einem PC Grafikkarte CPU usw die alle miteinander verbunden werden müssen. Diese SoC basierend auf ARM sollen zukünftig für Rechenzentren genutzt werden den Hauptabsatzmarkt von NVIDIA. Es gibt dann quasi ein zentrales Rechensystem nenn ich jetzt mal von NVIDIA im Angebot. Diese Bauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt und kommen von einem Hersteller. Vergleichbar mit Apple die ihre komplette Hardware selber entwickeln um sie perfekt auf die Software abzustimmen und ihre System Handys Tablets etc.
Nachteil an ARM PU. Diese können nur von ARM lizenziert werden. Es gibt keine CPU die selbst designt werden kann man nur die allgemeine Technologie ARM lizenzieren.
Jetzt hat NVIDIA angekündigt das ganze was ich schrieb mit X86 zu machen exklusiv über Intel. Heißt man entwickelt ein SoC der auf X86 basiert also anders als bei ARM mit einer zentralen Recheneinheit die dann mittels NVLink an die GPU angeschlossen ist. Sowas gibt es bisher nicht daher steht man auch am Anfang der Entwicklung und steht am Anfang einer lang Roadmap.
Warum macht NVIDIA das alles wenn es doch über ARM alles fertig hat? Es gibt zum einen Vorteile aber auch Nachteile bei ARM PUs genauso wie bei X86. Es wird Kunden geben die für ihre Anwendungen X86 benötigen Handhelds wie Tabletts etc. benötigen das auf alle Fälle die gesamte Software ist auf X86 ausgelegt. Gleichzeitig bietet Intel die eigene Entwicklung patentierbarer CPUs an anders als bei ARM da kann man nur Lizenzen kaufen von ARM selbst. Und die CPUs und SoC lassen sich von Intel selbst fertigen heißt die Technologie bleibt auch innerhalb der Familie es muss anders als bei ARM kein Dritter ins Boot geholt werden wo immer ein Technologietransfer notwendig wird.
Deshalb rechne ich mit einer Übernahme mittelfristig durch NVIDIA oder Fusion. Ggf gibt es ein Joint Venture in dem die Foundry von Intel ausgelagert wird. NVIDIA wird verhindern wollen die Technologie weiterzugeben.
Vorteil Intel erhält massive Aufträge jeder GPU SoC in Servern und Tabletts usw wird einen Intel CPU enthalten und von Intel entwickelt und gefertigt werden.
Vorteil NVIDIA von dritten unabhängige Entwicklung und Fertigung Möglichkeit des Anbietens von SoCs mit X86. Heißt wenn jemand zukünftig KI Chips von NVIDIA beziehen will dann geht das nur als Gesamtsystem als SoC mit Intel CPU oder eigenen NVIDIA ARM NX1. Die Konkurrent AMD wird komplett ausgeschaltet. Gleichzeitig spart man sich die gesamte notwendige Entwicklungsinfrastruktur für X86 über die Intel verfügt.
NVIDIA spricht von Generationen gemeinsamer Zukunft die geplant wird. Dabei sollen völlig neue Systeme und Chips entwickelt und exklusiv bei Intel gefertigt werden. ASML und andere Hersteller von Maschinen zur Chipfertigung steigen ebenfalls weil man davon ausgeht dass Intel seine Foundry massiv ausbauen muss und so die Aufträge reinkommen. Für ASML wurden nur wegen diesem Deal die Kursziele im 20-30% erhöht weil man von massiven Aufträgen von Intel ausgeht.
Laut NVIDIA plant man sogenannte SoCs die Intels CPUs über NVLink von NVIDIA direkt mit der Grafikeinheit verbindet. Intel macht das seit Jahren auf seinen CPUs mit der eigenen entwickelten Grafikeinheit.
Laut NVIDIA soll es für den von Intel dominierten Notebookbereich von Intel dominierten Serverbereich Komplettlösungen geben. Heist die CPU und GPU werden untrennbar als ein Paket geliefert damit könnte AMD als direkte Konkurrenz von Intel und AMD komplett ausgeschaltet werden. Es soll laut NVIDIA eine Roadmap geben von Generationen neuer Chips vor allem mit dem Ziel KI Leistungen zu verbessern.
Für Intel bedeutet es nicht nur den dominierten Markt von Notebooks oder Handheld Computer zu verteidigen und den Serverbereich dadurch dass auch NVIDIA 90% seines Umsatzes mit Rechenzentren macht wird jeder durch die Verbindung mit Intel CPUs entsprechend auch Intel kaufen müssen.
Was gerade passiert ist das was wir bei Tesla Alphabet Apple bereits seit langem sehen es wird ein Ökosystem aufgebaut. NVIDIA und Inteldominieren beide den servermarkt und handheldmarkt jeder für sich in seinem Bereich nun schließt man sich zusammen und bietet Komplettprodukte ein eigenes Ökosystem.
Das ist der Grund warum Intels Kurs steigt weil jeder NVIDIA GPU oder 90% aller GPUs die verkauft werden zukünftig automatisch zu einem Verkauf eines oder mehrerer Intel CPUs führen wird.
Was ich mir vorstellen kann, dass NVIDIA mit Intel fusioniert oder Intel übernimmt um ein Komplettanbieter zu werden ich wäre mir ziemlich sicher dass die US Regierung da nichts gegen hätte.
Wenn ihr mal kurz überlegt welches Potential dieser Deal für Intel bietet könnt ihr vielleicht besser nachvollziehen was da vereinbart wurde und warum der Kurs steigt.
Und die Frage die ich häufig lese warum nicht mit AMD? AMD ist im Bereich Desktop vor Intel in allen anderen Bereichen nicht! Und das ist für NVIDIA nicht interessant. Gleichzeitig verfügt AMD über keine eigene Fertigung heißt es müsste immer ein Technologietransfer zu einem Dritten stattfinden, bei Intel bleibt alles bei Intel in den USA.
Das hat auch wenig mit Trump zu tun eher mit dem unter Biden erlassenen Chipact der Unternehmen ab 2030 zwingt in den usa chios zu produzieren und einen Technologietransfer ins Ausland insbesondere nach China und Taiwan zu behindern oder verhindern. China aus auch Taiwan gaben ha Betriebs ihrerseits reagiert während China letzte Woche quasi Verbote für den Import von gewissen NVIDIA Chips ausgesprochen hat indem es Alibaba und co aufgefordert hat alle Bestellungen zu stornieren hat Taiwan bereits 2024 TSMC verboten seine beste Fertigung im Ausland einzusetzen lange vor Trump. Das war eine direkte Reaktion auf Bidens US Anweisung bzgl. Chips.
Am Ende werden NVIDIA und Intel davon profitieren.