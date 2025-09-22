GEA Group - Aktie zieht deutlich an - 22.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die GEA Group Aktie. Sie steigt um +3,54 % auf 62,93€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Die GEA Group ist ein führender Anbieter von Prozesstechnologie mit einem starken Fokus auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit innovativen und nachhaltigen Lösungen behauptet sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten wie Alfa Laval und Tetra Pak.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von GEA Group einen Gewinn von +5,69 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GEA Group Aktie damit um -5,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei GEA Group auf +26,48 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

GEA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,41 % 1 Monat -5,00 % 3 Monate +5,69 % 1 Jahr +42,02 %

Informationen zur GEA Group Aktie

Es gibt 163 Mio. GEA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,27 Mrd.EUR wert.

Nach einer etwas schwächeren Vorwoche ist der Dax am Montag weiter zurückgefallen. Letztlich verlor der deutsche Leitindex 0,48 Prozent auf 23.527,05 Punkte. Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets attestierte dem Dax einen anhaltenden …

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX schwächelt, zeigen sich die US-Indizes stabiler. Top- und Flopwerte sorgen für spannende Bewegungen in den Indizes.

Top- und Flop-Aktien am 22.09.2025 im DAX.

GEA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die GEA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GEA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.