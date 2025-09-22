Devisen
Euro erholt sich nach Rücksetzer von Hoch seit Mitte 2021
- Euro erholt sich auf 1,1797 US-Dollar im Handel.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1781 Dollar fest.
- Zinssenkungen in USA könnten Euro stärken.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag etwas von seinem jüngsten Rückschlag erholt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1797 US-Dollar. Davor hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,1781 (Freitag: 1,1736) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8488 (0,8520) Euro gekostet.
Am vergangenen Mittwoch waren für den Euro noch bis zu 1,1919 Dollar bezahlt worden - so viel wie seit Juni 2021 nicht mehr. Die Erwartungen an die Geldpolitik dies- wie jenseits des Atlantiks stützen derzeit tendenziell den Euro gegenüber dem Dollar. Während Zinssenkungen in der Eurozone auf absehbare Zeit als unwahrscheinlich gelten, dürfte die US-Notenbank Fed ihre Zinsen weiter verringern.
Zudem könnten der Druck und die Personalpolitik von US-Präsident Donald Trump dazu führen, dass die Fed die Zinsen künftig stärker senkt als bisher erwartet. Zuletzt wurde der Dollar vorübergehend gestützt, da die Zinssenkungssignale nach der jüngsten Fed-Sitzung etwas moderater als erwartet ausgefallen waren./jsl/gl/men
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1720 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092