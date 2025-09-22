    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro erholt sich nach Rücksetzer von Hoch seit Mitte 2021

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro erholt sich auf 1,1797 US-Dollar im Handel.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1781 Dollar fest.
    • Zinssenkungen in USA könnten Euro stärken.
    Devisen - Euro erholt sich nach Rücksetzer von Hoch seit Mitte 2021
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag etwas von seinem jüngsten Rückschlag erholt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1797 US-Dollar. Davor hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,1781 (Freitag: 1,1736) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8488 (0,8520) Euro gekostet.

    Am vergangenen Mittwoch waren für den Euro noch bis zu 1,1919 Dollar bezahlt worden - so viel wie seit Juni 2021 nicht mehr. Die Erwartungen an die Geldpolitik dies- wie jenseits des Atlantiks stützen derzeit tendenziell den Euro gegenüber dem Dollar. Während Zinssenkungen in der Eurozone auf absehbare Zeit als unwahrscheinlich gelten, dürfte die US-Notenbank Fed ihre Zinsen weiter verringern.

    Zudem könnten der Druck und die Personalpolitik von US-Präsident Donald Trump dazu führen, dass die Fed die Zinsen künftig stärker senkt als bisher erwartet. Zuletzt wurde der Dollar vorübergehend gestützt, da die Zinssenkungssignale nach der jüngsten Fed-Sitzung etwas moderater als erwartet ausgefallen waren./jsl/gl/men





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro erholt sich nach Rücksetzer von Hoch seit Mitte 2021 Der Euro hat sich am Montag etwas von seinem jüngsten Rückschlag erholt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1797 US-Dollar. Davor hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,1781 (Freitag: 1,1736) Dollar …