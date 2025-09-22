APL Logistics gründet neue Niederlassung in Frankreich und verbessert damit den Zugang zu seinen erstklassigen Order-Management-Lösungen in Europa
Paris (ots/PRNewswire) - APL Logistics, der führende globale
Supply-Chain-Logistikanbieter, der auf Order-Management-Lösungen spezialisiert
ist und zur Kintetsu World Express (KWE)-Gruppe gehört, hat mit seiner neu
gegründeten Niederlassung in Frankreich seine Kapazitäten in Süd- und Westeuropa
erweitert. Der Schritt stärkt die europäische Präsenz des Unternehmens und
spiegelt die wachsende Nachfrage von Unternehmen wider, die angesichts einer
zunehmend unbeständigen globalen Lieferkettenlandschaft Transparenz und
Kontrolle auf Bestellerebene sowie Resilienz und Risikominderung wünschen.
"APL Logistics ist seit langem für seine zuverlässigen, globalen Lösungen
bekannt, aber auch für seine Integrität, seine Vision und das verdiente
Vertrauen seiner Mitarbeitenden und Kunden", sagt Thad Bedard, President von APL
Logistics. "Wir haben dies erreicht, indem wir in Mitarbeitende, Präsenz und
Fachwissen sowohl am Ursprungs- als auch am Zielort investieren. Unsere
erweiterte Präsenz in Frankreich stellt sicher, dass Branchenakteure in der
Region einen besseren Zugang zu erstklassigen Lösungen in den Bereichen Order
Management und Logistik haben."
"Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Geschäft in Europa und weltweit weiter
zu verbessern", ergänzt Kim Overman, Regional Vice President EMEA bei APL
Logistics. "Unsere neue Niederlassung in Frankreich stellt sicher, dass APL
Logistics gut positioniert ist, um einem der dynamischsten Märkte in der Region
qualitativ hochwertige Logistikdienstleistungen anzubieten, die mehr
Flexibilität, Kontrolle und Optimierung für wichtige Lieferkettennetzwerke
bieten. Diese Expansion wurde zum Teil auch von unseren Kunden vorangetrieben,
die sich mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre europaweiten Aktivitäten
wünschen."
Verstärkung unserer europäischen Präsenz
Das Netzwerk von APL Logistics umfasst Niederlassungen in Deutschland (Hamburg),
Großbritannien (London) und in den Niederlanden (Rotterdam), wobei die Türkei
als Gateway vor den Toren Europas dient, der den gesamten Kontinent abdeckt. Die
Niederlassung in Frankreich bietet Führungskräften in der Lieferkette ein
einheitliches Order Management in den wichtigsten europäischen Korridoren und
stärkt paneuropäische Dienstleistungen - ganz egal, wo Sie tätig sind: eine
Ansicht, ein Standard. Darüber hinaus verstärkt das Unternehmen seinen
regionalen Fokus auf die Zollabwicklung, um die Abfertigung zu optimieren,
regulatorische Änderungen zu antizipieren und Zeitpläne einzuhalten. Weitere
Markteintritte in Europa sind für 2025 und 2026 geplant, um unser Modell dort
auszuweiten, wo die Kunden es am meisten benötigen.
Vertrauen bei führenden Marken
- Levi Strauss & Co. Europe (https://www.apllogistics.com/2025/07/customers-trus
t-apl-logistics-levi-strauss-co-europe) : Engagierte lokale Teams übernehmen die
Verantwortung für das Order Management, überbrücken Zeitzonenunterschiede und
beschleunigen Entscheidungen - für eine nachhaltige, auf Vertrauen basierende
Partnerschaft.
- HBM Machines (https://www.apllogistics.com/2025/07/customers-trust-apl-logisti
cs-hbm-machines) : Die gemeinsame Datenintegration liefert nahezu in Echtzeit
Einblicke in Bestellungen und Sendungen und unterstützt so grenzüberschreitendes
Wachstum und skalierbare Abläufe.
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:
https://info.apllogistics.com/pressemitteilung
Kundenanfragen: mailto:jeancharles_ledu@apllogistics.com
Informationen zu APL Logistics
Medienanfragen:
: anya_chupryna@aplogistics.com
APL Logistics ist ein globaler Anbieter von Lieferkettenlogistik, der sich auf
Lösungen für das Auftragsmanagement (Order Management) spezialisiert hat und
Aufträge vom Ursprungsort bis zum Bestimmungsort mithilfe engagierter Teams,
digitaler Tools und eines weltweiten Netzwerks koordiniert. Unsere
maßgeschneiderten Lösungen unterstützen die Automobil- und
Konsumgüterindustrie, den Industriesektor und den Einzelhandel mit einem
umfassenden Angebot, das die internationale Hub-Distribution, den
grenzüberschreitenden Versand, die Einhaltung von Handelsbestimmungen,
Auftragsverwaltung, die Zollabwicklung und den Produkttransport umfasst. APL
Logistics ist Teil der KWE-Gruppe und unterstützt Kunden auf den wichtigsten
Märkten weltweit. www.apllogistics.com
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2775322/APL_Logistics_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/apl-logistics-grundet-neue-nied
erlassung-in-frankreich-und-verbessert-damit-den-zugang-zu-seinen-erstklassigen-
order-management-losungen-in-europa-302563272.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181017/6123017
OTS: APL Logistics
