APL Logistics gründet neue Niederlassung in Frankreich und verbessert damit den Zugang zu seinen erstklassigen Order-Management-Lösungen in Europa

Paris (ots/PRNewswire) - APL Logistics, der führende globale

Supply-Chain-Logistikanbieter, der auf Order-Management-Lösungen spezialisiert

ist und zur Kintetsu World Express (KWE)-Gruppe gehört, hat mit seiner neu

gegründeten Niederlassung in Frankreich seine Kapazitäten in Süd- und Westeuropa

erweitert. Der Schritt stärkt die europäische Präsenz des Unternehmens und

spiegelt die wachsende Nachfrage von Unternehmen wider, die angesichts einer

zunehmend unbeständigen globalen Lieferkettenlandschaft Transparenz und

Kontrolle auf Bestellerebene sowie Resilienz und Risikominderung wünschen.



"APL Logistics ist seit langem für seine zuverlässigen, globalen Lösungen

bekannt, aber auch für seine Integrität, seine Vision und das verdiente

Vertrauen seiner Mitarbeitenden und Kunden", sagt Thad Bedard, President von APL

Logistics. "Wir haben dies erreicht, indem wir in Mitarbeitende, Präsenz und

Fachwissen sowohl am Ursprungs- als auch am Zielort investieren. Unsere

erweiterte Präsenz in Frankreich stellt sicher, dass Branchenakteure in der

Region einen besseren Zugang zu erstklassigen Lösungen in den Bereichen Order

Management und Logistik haben."







zu verbessern", ergänzt Kim Overman, Regional Vice President EMEA bei APL

Logistics. "Unsere neue Niederlassung in Frankreich stellt sicher, dass APL

Logistics gut positioniert ist, um einem der dynamischsten Märkte in der Region

qualitativ hochwertige Logistikdienstleistungen anzubieten, die mehr

Flexibilität, Kontrolle und Optimierung für wichtige Lieferkettennetzwerke

bieten. Diese Expansion wurde zum Teil auch von unseren Kunden vorangetrieben,

die sich mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre europaweiten Aktivitäten

wünschen."



Verstärkung unserer europäischen Präsenz



Das Netzwerk von APL Logistics umfasst Niederlassungen in Deutschland (Hamburg),

Großbritannien (London) und in den Niederlanden (Rotterdam), wobei die Türkei

als Gateway vor den Toren Europas dient, der den gesamten Kontinent abdeckt. Die

Niederlassung in Frankreich bietet Führungskräften in der Lieferkette ein

einheitliches Order Management in den wichtigsten europäischen Korridoren und

stärkt paneuropäische Dienstleistungen - ganz egal, wo Sie tätig sind: eine

Ansicht, ein Standard. Darüber hinaus verstärkt das Unternehmen seinen

regionalen Fokus auf die Zollabwicklung, um die Abfertigung zu optimieren,

regulatorische Änderungen zu antizipieren und Zeitpläne einzuhalten. Weitere

Markteintritte in Europa sind für 2025 und 2026 geplant, um unser Modell dort

auszuweiten, wo die Kunden es am meisten benötigen.



Vertrauen bei führenden Marken



- Levi Strauss & Co. Europe (https://www.apllogistics.com/2025/07/customers-trus

t-apl-logistics-levi-strauss-co-europe) : Engagierte lokale Teams übernehmen die

Verantwortung für das Order Management, überbrücken Zeitzonenunterschiede und

beschleunigen Entscheidungen - für eine nachhaltige, auf Vertrauen basierende

Partnerschaft.



- HBM Machines (https://www.apllogistics.com/2025/07/customers-trust-apl-logisti

cs-hbm-machines) : Die gemeinsame Datenintegration liefert nahezu in Echtzeit

Einblicke in Bestellungen und Sendungen und unterstützt so grenzüberschreitendes

Wachstum und skalierbare Abläufe.



Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:

https://info.apllogistics.com/pressemitteilung



Kundenanfragen: mailto:jeancharles_ledu@apllogistics.com



Informationen zu APL Logistics



Medienanfragen:



: anya_chupryna@aplogistics.com

APL Logistics ist ein globaler Anbieter von Lieferkettenlogistik, der sich auf

Lösungen für das Auftragsmanagement (Order Management) spezialisiert hat und

Aufträge vom Ursprungsort bis zum Bestimmungsort mithilfe engagierter Teams,

digitaler Tools und eines weltweiten Netzwerks koordiniert. Unsere

maßgeschneiderten Lösungen unterstützen die Automobil- und

Konsumgüterindustrie, den Industriesektor und den Einzelhandel mit einem

umfassenden Angebot, das die internationale Hub-Distribution, den

grenzüberschreitenden Versand, die Einhaltung von Handelsbestimmungen,

Auftragsverwaltung, die Zollabwicklung und den Produkttransport umfasst. APL

Logistics ist Teil der KWE-Gruppe und unterstützt Kunden auf den wichtigsten

Märkten weltweit. www.apllogistics.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2775322/APL_Logistics_Logo.jpg

View original

content:https://www.prnewswire.com/news-releases/apl-logistics-grundet-neue-nied

erlassung-in-frankreich-und-verbessert-damit-den-zugang-zu-seinen-erstklassigen-

order-management-losungen-in-europa-302563272.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181017/6123017

OTS: APL Logistics





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Levi Strauss mehr als Jeans ? Levi Strauss & Registered (A) +1,06 % Aktie 2 Aufrufe heute BörsenBot 29.06.25, 08:00

"Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Geschäft in Europa und weltweit weiterzu verbessern", ergänzt Kim Overman, Regional Vice President EMEA bei APLLogistics. "Unsere neue Niederlassung in Frankreich stellt sicher, dass APLLogistics gut positioniert ist, um einem der dynamischsten Märkte in der Regionqualitativ hochwertige Logistikdienstleistungen anzubieten, die mehrFlexibilität, Kontrolle und Optimierung für wichtige Lieferkettennetzwerkebieten. Diese Expansion wurde zum Teil auch von unseren Kunden vorangetrieben,die sich mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre europaweiten Aktivitätenwünschen."Verstärkung unserer europäischen PräsenzDas Netzwerk von APL Logistics umfasst Niederlassungen in Deutschland (Hamburg),Großbritannien (London) und in den Niederlanden (Rotterdam), wobei die Türkeials Gateway vor den Toren Europas dient, der den gesamten Kontinent abdeckt. DieNiederlassung in Frankreich bietet Führungskräften in der Lieferkette eineinheitliches Order Management in den wichtigsten europäischen Korridoren undstärkt paneuropäische Dienstleistungen - ganz egal, wo Sie tätig sind: eineAnsicht, ein Standard. Darüber hinaus verstärkt das Unternehmen seinenregionalen Fokus auf die Zollabwicklung, um die Abfertigung zu optimieren,regulatorische Änderungen zu antizipieren und Zeitpläne einzuhalten. WeitereMarkteintritte in Europa sind für 2025 und 2026 geplant, um unser Modell dortauszuweiten, wo die Kunden es am meisten benötigen.Vertrauen bei führenden Marken- Levi Strauss & Co. Europe (https://www.apllogistics.com/2025/07/customers-trust-apl-logistics-levi-strauss-co-europe) : Engagierte lokale Teams übernehmen dieVerantwortung für das Order Management, überbrücken Zeitzonenunterschiede undbeschleunigen Entscheidungen - für eine nachhaltige, auf Vertrauen basierendePartnerschaft.- HBM Machines (https://www.apllogistics.com/2025/07/customers-trust-apl-logistics-hbm-machines) : Die gemeinsame Datenintegration liefert nahezu in EchtzeitEinblicke in Bestellungen und Sendungen und unterstützt so grenzüberschreitendesWachstum und skalierbare Abläufe.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:https://info.apllogistics.com/pressemitteilungKundenanfragen: mailto:jeancharles_ledu@apllogistics.comInformationen zu APL LogisticsMedienanfragen:: anya_chupryna@aplogistics.comAPL Logistics ist ein globaler Anbieter von Lieferkettenlogistik, der sich aufLösungen für das Auftragsmanagement (Order Management) spezialisiert hat undAufträge vom Ursprungsort bis zum Bestimmungsort mithilfe engagierter Teams,digitaler Tools und eines weltweiten Netzwerks koordiniert. Unseremaßgeschneiderten Lösungen unterstützen die Automobil- undKonsumgüterindustrie, den Industriesektor und den Einzelhandel mit einemumfassenden Angebot, das die internationale Hub-Distribution, dengrenzüberschreitenden Versand, die Einhaltung von Handelsbestimmungen,Auftragsverwaltung, die Zollabwicklung und den Produkttransport umfasst. APLLogistics ist Teil der KWE-Gruppe und unterstützt Kunden auf den wichtigstenMärkten weltweit. www.apllogistics.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2775322/APL_Logistics_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/apl-logistics-grundet-neue-niederlassung-in-frankreich-und-verbessert-damit-den-zugang-zu-seinen-erstklassigen-order-management-losungen-in-europa-302563272.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/181017/6123017OTS: APL Logistics