    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKintetsu Group Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Kintetsu Group Holdings
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    APL Logistics gründet neue Niederlassung in Frankreich und verbessert damit den Zugang zu seinen erstklassigen Order-Management-Lösungen in Europa

    Paris (ots/PRNewswire) - APL Logistics, der führende globale
    Supply-Chain-Logistikanbieter, der auf Order-Management-Lösungen spezialisiert
    ist und zur Kintetsu World Express (KWE)-Gruppe gehört, hat mit seiner neu
    gegründeten Niederlassung in Frankreich seine Kapazitäten in Süd- und Westeuropa
    erweitert. Der Schritt stärkt die europäische Präsenz des Unternehmens und
    spiegelt die wachsende Nachfrage von Unternehmen wider, die angesichts einer
    zunehmend unbeständigen globalen Lieferkettenlandschaft Transparenz und
    Kontrolle auf Bestellerebene sowie Resilienz und Risikominderung wünschen.

    "APL Logistics ist seit langem für seine zuverlässigen, globalen Lösungen
    bekannt, aber auch für seine Integrität, seine Vision und das verdiente
    Vertrauen seiner Mitarbeitenden und Kunden", sagt Thad Bedard, President von APL
    Logistics. "Wir haben dies erreicht, indem wir in Mitarbeitende, Präsenz und
    Fachwissen sowohl am Ursprungs- als auch am Zielort investieren. Unsere
    erweiterte Präsenz in Frankreich stellt sicher, dass Branchenakteure in der
    Region einen besseren Zugang zu erstklassigen Lösungen in den Bereichen Order
    Management und Logistik haben."

    "Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Geschäft in Europa und weltweit weiter
    zu verbessern", ergänzt Kim Overman, Regional Vice President EMEA bei APL
    Logistics. "Unsere neue Niederlassung in Frankreich stellt sicher, dass APL
    Logistics gut positioniert ist, um einem der dynamischsten Märkte in der Region
    qualitativ hochwertige Logistikdienstleistungen anzubieten, die mehr
    Flexibilität, Kontrolle und Optimierung für wichtige Lieferkettennetzwerke
    bieten. Diese Expansion wurde zum Teil auch von unseren Kunden vorangetrieben,
    die sich mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre europaweiten Aktivitäten
    wünschen."

    Verstärkung unserer europäischen Präsenz

    Das Netzwerk von APL Logistics umfasst Niederlassungen in Deutschland (Hamburg),
    Großbritannien (London) und in den Niederlanden (Rotterdam), wobei die Türkei
    als Gateway vor den Toren Europas dient, der den gesamten Kontinent abdeckt. Die
    Niederlassung in Frankreich bietet Führungskräften in der Lieferkette ein
    einheitliches Order Management in den wichtigsten europäischen Korridoren und
    stärkt paneuropäische Dienstleistungen - ganz egal, wo Sie tätig sind: eine
    Ansicht, ein Standard. Darüber hinaus verstärkt das Unternehmen seinen
    regionalen Fokus auf die Zollabwicklung, um die Abfertigung zu optimieren,
    regulatorische Änderungen zu antizipieren und Zeitpläne einzuhalten. Weitere
    Markteintritte in Europa sind für 2025 und 2026 geplant, um unser Modell dort
    auszuweiten, wo die Kunden es am meisten benötigen.

    Vertrauen bei führenden Marken

    - Levi Strauss & Co. Europe (https://www.apllogistics.com/2025/07/customers-trus
    t-apl-logistics-levi-strauss-co-europe) : Engagierte lokale Teams übernehmen die
    Verantwortung für das Order Management, überbrücken Zeitzonenunterschiede und
    beschleunigen Entscheidungen - für eine nachhaltige, auf Vertrauen basierende
    Partnerschaft.

    - HBM Machines (https://www.apllogistics.com/2025/07/customers-trust-apl-logisti
    cs-hbm-machines) : Die gemeinsame Datenintegration liefert nahezu in Echtzeit
    Einblicke in Bestellungen und Sendungen und unterstützt so grenzüberschreitendes
    Wachstum und skalierbare Abläufe.

    Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:
    https://info.apllogistics.com/pressemitteilung

    Kundenanfragen: mailto:jeancharles_ledu@apllogistics.com

    Informationen zu APL Logistics

    Medienanfragen:

    : anya_chupryna@aplogistics.com
    APL Logistics ist ein globaler Anbieter von Lieferkettenlogistik, der sich auf
    Lösungen für das Auftragsmanagement (Order Management) spezialisiert hat und
    Aufträge vom Ursprungsort bis zum Bestimmungsort mithilfe engagierter Teams,
    digitaler Tools und eines weltweiten Netzwerks koordiniert. Unsere
    maßgeschneiderten Lösungen unterstützen die Automobil- und
    Konsumgüterindustrie, den Industriesektor und den Einzelhandel mit einem
    umfassenden Angebot, das die internationale Hub-Distribution, den
    grenzüberschreitenden Versand, die Einhaltung von Handelsbestimmungen,
    Auftragsverwaltung, die Zollabwicklung und den Produkttransport umfasst. APL
    Logistics ist Teil der KWE-Gruppe und unterstützt Kunden auf den wichtigsten
    Märkten weltweit. www.apllogistics.com
    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2775322/APL_Logistics_Logo.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/apl-logistics-grundet-neue-nied
    erlassung-in-frankreich-und-verbessert-damit-den-zugang-zu-seinen-erstklassigen-
    order-management-losungen-in-europa-302563272.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181017/6123017
    OTS: APL Logistics


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    APL Logistics gründet neue Niederlassung in Frankreich und verbessert damit den Zugang zu seinen erstklassigen Order-Management-Lösungen in Europa APL Logistics, der führende globale Supply-Chain-Logistikanbieter, der auf Order-Management-Lösungen spezialisiert ist und zur Kintetsu World Express (KWE)-Gruppe gehört, hat mit seiner neu gegründeten Niederlassung in Frankreich seine Kapazitäten …