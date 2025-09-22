Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Applied Materials
Tagesperformance: +5,13 %
Platz 1
Performance 1M: +17,24 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 2
Performance 1M: -24,22 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 3
Performance 1M: +5,03 %
Apple
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 4
Performance 1M: +7,99 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 5
Performance 1M: +0,33 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 6
Performance 1M: +27,20 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 7
Performance 1M: -15,49 %
Intel
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 8
Performance 1M: +24,41 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 9
Performance 1M: +5,67 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 10
Performance 1M: -0,70 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 11
Performance 1M: +24,88 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 12
Performance 1M: -18,12 %
Paccar
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 13
Performance 1M: +1,02 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 14
Performance 1M: +0,86 %
Shopify
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 15
Performance 1M: +10,29 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 16
Performance 1M: +54,21 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 17
Performance 1M: +2,23 %
Palantir
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 18
Performance 1M: +16,61 %
Amazon
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 19
Performance 1M: +2,90 %
