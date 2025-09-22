Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 22.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Teradyne
Tagesperformance: +11,37 %
Platz 1
Performance 1M: +8,92 %
Kenvue
Tagesperformance: -7,18 %
Platz 2
Performance 1M: -15,14 %
Iron Mountain
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 3
Performance 1M: +8,95 %
Applied Materials
Tagesperformance: +5,15 %
Platz 4
Performance 1M: +17,24 %
Match Group
Tagesperformance: -5,03 %
Platz 5
Performance 1M: +3,15 %
Oracle
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 6
Performance 1M: +32,67 %
Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp)
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 7
Performance 1M: -2,75 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 8
Performance 1M: -2,38 %
Western Digital
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 9
Performance 1M: +42,82 %
Moderna
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 10
Performance 1M: -4,85 %
Enphase Energy
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 11
Performance 1M: +10,64 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 12
Performance 1M: +3,84 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 13
Performance 1M: -24,22 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 14
Performance 1M: +5,03 %
Church & Dwight
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 15
Performance 1M: -6,42 %
NRG Energy
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 16
Performance 1M: +11,27 %
Vistra
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 17
Performance 1M: +9,89 %
Apple
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 18
Performance 1M: +7,99 %
Host Hotels & Resorts
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 19
Performance 1M: +6,45 %
Coinbase
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 20
Performance 1M: +12,06 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 21
Performance 1M: -0,51 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 22
Performance 1M: +0,33 %
MGM Resorts
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 23
Performance 1M: -3,10 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 24
Performance 1M: +7,17 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 25
Performance 1M: +27,20 %
Bunge Global
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 26
Performance 1M: -6,15 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 27
Performance 1M: -11,44 %
Jabil
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 28
Performance 1M: +7,81 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 29
Performance 1M: -11,03 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 30
Performance 1M: -15,49 %
Arista Networks
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 31
Performance 1M: +12,10 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 32
Performance 1M: +42,44 %
Fifth Third Bancorp
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 33
Performance 1M: +6,67 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 34
Performance 1M: +15,50 %
PulteGroup
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 35
Performance 1M: +3,76 %
Huntington Bancshares
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 36
Performance 1M: +5,17 %
Colgate-Palmolive
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 37
Performance 1M: -7,06 %
Lowe's Companies
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 38
Performance 1M: +2,35 %
Edison
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 39
Performance 1M: +2,78 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 40
Performance 1M: +5,67 %
