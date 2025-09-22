Orsted Aktie klettert deutlich - 22.09.2025

Die Orsted Aktie konnte bisher um +14,29 % auf 16,400€ zulegen. Das sind +2,050 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Ørsted ist ein Pionier in der Offshore-Windenergie und dominiert den Markt durch seine Innovationskraft und nachhaltigen Lösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Orsted einen Gewinn von +0,89 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Orsted Aktie damit um +33,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Orsted -15,90 % verloren.

Orsted Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +33,46 % 1 Monat +30,33 % 3 Monate +0,89 % 1 Jahr -37,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Orsted Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Orsted Aktie, insbesondere nach dem Gewinn einer Klage, die den Bau eines Windparks in den USA betrifft. Nutzer äußern Bedenken zur Bewertung und zur finanziellen Strategie, insbesondere ob Orsted die US-Projekte aufgeben sollte. Zudem wird die aktuelle Handelssituation der Bezugsrechte bei Trade Republic thematisiert, was zu Unsicherheiten führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Orsted eingestellt.

Informationen zur Orsted Aktie

Es gibt 420 Mio. Orsted Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,72 Mrd. wert.

Ørsted A/S (Orsted) Notification of manager’s transaction 22-Sep-2025 / 16:38 CET/CEST 22.9.2025 16:38:06 CEST | Ørsted A/S | Managers' Transactions Ørsted A/S has received the enclosed notification pursuant to Article 19 of EU …

Orsted Aktie jetzt kaufen?

Ob die Orsted Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Orsted Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.