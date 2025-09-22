    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOpendoor Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Opendoor Technologies

    Opendoor Technologies - Aktie bricht ein -10,20 % - 22.09.2025

    Am 22.09.2025 ist die Opendoor Technologies Aktie, bisher, um -10,20 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Opendoor Technologies Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

    Opendoor Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Opendoor Technologies Aktie. Sie fällt um -10,20 % auf 7,3040. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Opendoor Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1.655,19 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Opendoor Technologies Aktie damit um +3,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +164,79 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Opendoor Technologies auf +435,75 %.

    Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,57 %
    1 Monat +164,79 %
    3 Monate +1.655,19 %
    1 Jahr +342,26 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Opendoor Technologies Aktie, die nach der Ernennung eines neuen CEOs und der Entlassung eines Vorstandsmitglieds stark schwankt. Anleger beobachten eine Konsolidierung zwischen 8,50 und 10,50 USD, die als gesund angesehen wird. Zudem gab es einen Anstieg um bis zu 66%, was auf das Interesse als Meme-Stock hinweist. Die Marktteilnehmer warten auf weitere Pressemitteilungen, die den Kurs beeinflussen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

    Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

    Es gibt 736 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,42 Mrd. wert.

    Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Opendoor Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Opendoor Technologies

    -13,65 %
    +6,48 %
    +166,63 %
    +1.664,89 %
    +343,58 %
    +150,45 %
    -54,32 %
    ISIN:US6837121036WKN:A2QHR0



