Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 22.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Apple
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 1
Performance 1M: +7,99 %
Performance 1M: +7,99 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,32 %
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 2
Performance 1M: +0,33 %
Performance 1M: +0,33 %
3M
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 3
Performance 1M: +0,17 %
Performance 1M: +0,17 %
Amazon
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 4
Performance 1M: +2,90 %
Performance 1M: +2,90 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 5
Performance 1M: -2,98 %
Performance 1M: -2,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte