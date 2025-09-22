Ali Zaidi wechselt als Leiter des internationalen Kundengeschäfts zu DoubleLine

Herr Zaidi leitet das internationale Kundenteam des Unternehmens bei der Entwicklung von Geschäften und der Betreuung von Kunden außerhalb der Vereinigten Staaten. Er und sein Team unterstützen Kunden dabei, ihre Rendite- und Risikomanagementziele mit aktiven Anlagestrategien abzustimmen, die an eine Welt angepasst sind, die sowohl säkularen als auch zyklischen Veränderungen unterliegt. In der DoubleLine-Niederlassung in Dubai berichtet Zaidi an DoubleLine-Präsident Ron Redell.

TAMPA, Fla., 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Ali Zaidi, zuvor Leiter des Kundengeschäfts für den Nahen Osten und Nordafrika bei Goldman Sachs Asset Management, hat sich DoubleLine Capital als Leiter des internationalen Kundengeschäfts angeschlossen.

„Unter der Führung von CEO Jeffrey Gundlach und dank unseres langjährigen Investmentteams und unseres kundenorientierten Service hat sich DoubleLine als führender aktiver Vermögensverwalter etabliert", so Redell. „Ich freue mich, Ali an Bord begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung wird unser Unternehmen bei der Vermittlung unserer Vermögensverwaltungsexpertise an globale Kunden voranbringen."

„Als unabhängiges Unternehmen, das sich im Besitz der Mitarbeiter befindet, hat DoubleLine eine Interessen- und Werteausrichtung, die bei den Kunden gut ankommt. Ich freue mich darauf, die Vordenkerrolle und das Fachwissen unseres Unternehmens im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere an unsere globalen Kunden weiterzugeben", fügt Herr Zaidi hinzu.

Bevor er zu DoubleLine kam, war Zaidi von Dezember 2010 bis Mitte September 2025 bei Goldman Sachs Asset Management als Managing Director, Head of Client Business MENA & New Markets, Dubai tätig. In dieser Funktion leitete er ein Team von Kundenbetreuern mit Sitz in London, Riad, Dubai, Abu Dhabi und Doha.

In früheren Positionen war Herr Zaidi in der Strukturierung und dem Verkauf von Krediten und strukturierten Produkten (einschließlich Scharia-konformer Produkte), der Finanzkontrolle von Aktien und Aktienderivaten sowie der Rechnungsprüfung im Finanzdienstleistungsbereich tätig. Im Laufe seiner Karriere war er in London, Kuala Lumpur und Dubai tätig.

Herr Zaidi ist ein Fellow des Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).

Über DoubleLine

DoubleLine Capital LP ist ein gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 registrierter Anlageberater. Die Büros von DoubleLine sind telefonisch unter (813) 791-7333 oder per E-Mail unter info@doubleline.com zu erreichen. Neben dem Hauptsitz in Tampa, FL, und einem Büro in Los Angeles unterhält DoubleLine Büros in Dubai, London und Tokio. Medienvertreter können DoubleLine per E-Mail unter media@doubleline.com erreichen.

DoubleLine ist eine eingetragene Marke von DoubleLine Capital LP.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778057/Ali_Zaidi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/752903/DoubleLine_Logo.jpg







View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ali-zaidi-wechselt-als-leiter-des-internationalen-kundengeschafts-zu-doubleline-302563446.html