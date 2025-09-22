Eni und Commonwealth Fusion Systems unterzeichnen Stromabnahmevertrag im Wert von über 1 Milliarde Dollar und erweitern damit ihre strategische Partnerschaft zur Kommerzialisierung der Fusionsenergie

Eni unterzeichnet als strategischer Investor von CFS einen Abnahmevertrag im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar für sauberen Fusionsstrom aus dem ersten ARC-Kraftwerk von CFS in Chesterfield County, Virginia .

Die Vereinbarung stärkt die strategische Partnerschaft zwischen Eni und CFS und ihre gemeinsamen Bemühungen um die Kommerzialisierung der Fusionsenergie, einer bahnbrechenden Technologie mit dem Potenzial, die globale Energielandschaft zu verändern.

Eni ist seit 2018 Aktionär des CFS. Die Abnahmevereinbarung erweitert die bestehende technologische Zusammenarbeit der Unternehmen um eine kommerzielle Partnerschaft.

DEVENS, Mass. und SAN DONATO MILANESE, Italien, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Eni und Commonwealth Fusion Systems (CFS) geben heute eine Stromabnahmevereinbarung im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar bekannt und erweitern damit eine langjährige strategische Partnerschaft zwischen den Unternehmen zur Kommerzialisierung der Fusionsenergie.

Die Stromabnahmevereinbarung (PPA) betrifft den Erwerb von dekarbonisiertem Strom aus dem 400-MW-Fusionskraftwerk CFS ARC in Chesterfield County, Virginia, das voraussichtlich Anfang der 2030er Jahre ans Netz gehen wird. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Dies ist der zweite Abnahmevertrag, den CFS innerhalb von drei Monaten für sein erstes Fusionskraftwerk im Netzmaßstab unterzeichnet hat.

"Die Vereinbarung mit Eni zeigt den Wert der Fusionsenergie für das Stromnetz. Es ist ein großer Vertrauensbeweis, dass Eni, das uns von Anfang an bei der Umsetzung unterstützt hat, den Strom kauft, den wir in Virginia produzieren wollen", sagte Bob Mumgaard, Mitbegründer und CEO von CFS. "Unsere Fusionsenergie ist für die unterschiedlichsten Kunden auf der ganzen Welt - von Hyperscalern bis hin zu traditionellen Energieversorgern - attraktiv, weil sie saubere, nahezu unbegrenzte Energie verspricht."

"Diese strategische Zusammenarbeit mit einem konkreten Engagement für den Erwerb von Fusionsenergie markiert einen Wendepunkt, an dem die Fusion zu einer vollwertigen industriellen Chance wird", sagte Claudio Descalzi, CEO von Eni. "Eni hat die Zusammenarbeit mit CFS mit seinem technologischen Know-how seit der ersten Investition in das Unternehmen im Jahr 2018 verstärkt. Angesichts des wachsenden Energiebedarfs unterstützt Eni die Entwicklung der Fusionsenergie als neues Energieparadigma, das saubere, sichere und praktisch unerschöpfliche Energie erzeugen kann. Diese internationale Partnerschaft bestätigt unser Engagement für die Verwirklichung der Fusionsenergie und die Förderung ihrer Industrialisierung für eine nachhaltigere Energiezukunft".