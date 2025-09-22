    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise
    Biotische Innovation bekämpft Eisenmangel bei Frauen - jetzt auf drei Kontinenten anerkannt

    Stockholm (ots/PRNewswire) - Eine Gesundheitslösung, die zur Verbesserung der
    Eisenaufnahme bei Frauen entwickelt wurde, hat internationalen Beifall geerntet
    und wurde in Europa, Nordamerika und jetzt auch in Asien ausgezeichnet. Diese
    dreifache Anerkennung im Jahr 2025 unterstreicht das wachsende weltweite
    Bewusstsein für die Notwendigkeit einer wirksameren und besser verträglichen
    Eisenergänzung.

    Das von der Firma Probi entwickelte Konzept enthält den klinisch untersuchten
    probiotischen Stamm Lactiplantibacillus plantarum 299v (LP299V®). In Kombination
    mit Eisen erhöht LP299V® die Eisenabsorption und reduziert gastrointestinale
    Nebenwirkungen, die häufig mit herkömmlichen Nahrungsergänzungsmitteln verbunden
    sind.

    Eisenmangel ist eines der drängendsten Ernährungsprobleme der Welt, von dem
    weltweit über 30 % der Frauen im gebärfähigen Alter betroffen sind. Der
    patentierte Stamm von Probi fügt nicht einfach mehr Eisen hinzu, sondern hilft
    dem Körper, es besser aufzunehmen. LP299V® unterstützt die Eisenaufnahme auf
    zwei wichtige Arten: indem es das Eisen in seiner absorbierbaren Form hält und
    die körpereigene Expression von Eisen umwandelnden Enzymen erhöht. Dies führt zu
    einer besseren Aufnahme von Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungen.

    "Die Anerkennung auf drei Kontinenten in einem einzigen Jahr zeigt, wie
    dringlich und global dieses Problem ist und wie vielversprechend
    wissenschaftlich fundierte biologische Innovationen sind, um es zu lösen", sagte
    Martina Pettersson, Global Marketing Director bei Probi.

    Die jüngste Auszeichnung, der 2025 NutraIngredients-Asia Award for Innovation in
    Women's Health, wurde am 17. September in Bangkok verliehen, nachdem zuvor
    bereits Auszeichnungen in Europa und Nordamerika vergeben worden waren.

    "Diese Innovation spielt eine entscheidende Rolle in Asien, wo Millionen von
    Frauen von Eisenmangel betroffen sind", sagte Karen Ong, Leiterin der Region
    Asien-Pazifik bei Probi. "Dies unterstreicht, dass zugängliche und gut
    verträgliche Lösungen einen bedeutenden Unterschied machen können."

    LP299V® wird seit über drei Jahrzehnten untersucht. Ursprünglich war es für
    seine verdauungsfördernden Eigenschaften bekannt, doch jetzt gewinnt es an
    Anerkennung für seine einzigartige Fähigkeit, die Eisenaufnahme zu erhöhen und
    die Gesundheit von Frauen weltweit zu verbessern.

    Über Probi

    Probi® ist ein globales Unternehmen für biologische Lösungen, das sich auf die
    Erforschung, Herstellung und Lieferung von biologischen
    Nahrungsergänzungsmitteln und funktionellen Lebensmitteln konzentriert. Auf der
    Grundlage der Wissenschaft und gemeinsam mit unseren Kunden und
    Forschungspartnern streben wir eine Zukunft an, in der möglichst viele Menschen
    die Kontrolle über ihr Darmmikrobiom übernehmen können - damit sie länger ein
    besseres Leben führen können.

    Das 1991 aus der Universität Lund in Schweden hervorgegangene Unternehmen Probi
    hat sich auf über 40 Märkte weltweit ausgebreitet und hält weltweit mehrere
    Patente. Seit 2025 ist Probi Teil der Symrise AG und stärkt damit sowohl die
    Innovationskraft als auch die globale Reichweite.

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2778405/Probi_Womens_Health.jpg

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2778404/Probi_Logo.jpg

    mailto:lisa.jalakas@probi.com

    Kontakt:

    Lisa Jalakas
    +46721936322
    lisa.jalakas@probi.com View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/biotische-innovation-bekampft-e
    isenmangel-bei-frauen---jetzt-auf-drei-kontinenten-anerkannt-302563318.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181018/6123022
    OTS: Probi AB


