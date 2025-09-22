Biotische Innovation bekämpft Eisenmangel bei Frauen - jetzt auf drei Kontinenten anerkannt
Stockholm (ots/PRNewswire) - Eine Gesundheitslösung, die zur Verbesserung der
Eisenaufnahme bei Frauen entwickelt wurde, hat internationalen Beifall geerntet
und wurde in Europa, Nordamerika und jetzt auch in Asien ausgezeichnet. Diese
dreifache Anerkennung im Jahr 2025 unterstreicht das wachsende weltweite
Bewusstsein für die Notwendigkeit einer wirksameren und besser verträglichen
Eisenergänzung.
Das von der Firma Probi entwickelte Konzept enthält den klinisch untersuchten
probiotischen Stamm Lactiplantibacillus plantarum 299v (LP299V®). In Kombination
mit Eisen erhöht LP299V® die Eisenabsorption und reduziert gastrointestinale
Nebenwirkungen, die häufig mit herkömmlichen Nahrungsergänzungsmitteln verbunden
sind.
Eisenmangel ist eines der drängendsten Ernährungsprobleme der Welt, von dem
weltweit über 30 % der Frauen im gebärfähigen Alter betroffen sind. Der
patentierte Stamm von Probi fügt nicht einfach mehr Eisen hinzu, sondern hilft
dem Körper, es besser aufzunehmen. LP299V® unterstützt die Eisenaufnahme auf
zwei wichtige Arten: indem es das Eisen in seiner absorbierbaren Form hält und
die körpereigene Expression von Eisen umwandelnden Enzymen erhöht. Dies führt zu
einer besseren Aufnahme von Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungen.
"Die Anerkennung auf drei Kontinenten in einem einzigen Jahr zeigt, wie
dringlich und global dieses Problem ist und wie vielversprechend
wissenschaftlich fundierte biologische Innovationen sind, um es zu lösen", sagte
Martina Pettersson, Global Marketing Director bei Probi.
Die jüngste Auszeichnung, der 2025 NutraIngredients-Asia Award for Innovation in
Women's Health, wurde am 17. September in Bangkok verliehen, nachdem zuvor
bereits Auszeichnungen in Europa und Nordamerika vergeben worden waren.
"Diese Innovation spielt eine entscheidende Rolle in Asien, wo Millionen von
Frauen von Eisenmangel betroffen sind", sagte Karen Ong, Leiterin der Region
Asien-Pazifik bei Probi. "Dies unterstreicht, dass zugängliche und gut
verträgliche Lösungen einen bedeutenden Unterschied machen können."
LP299V® wird seit über drei Jahrzehnten untersucht. Ursprünglich war es für
seine verdauungsfördernden Eigenschaften bekannt, doch jetzt gewinnt es an
Anerkennung für seine einzigartige Fähigkeit, die Eisenaufnahme zu erhöhen und
die Gesundheit von Frauen weltweit zu verbessern.
Über Probi
Probi® ist ein globales Unternehmen für biologische Lösungen, das sich auf die
Erforschung, Herstellung und Lieferung von biologischen
Nahrungsergänzungsmitteln und funktionellen Lebensmitteln konzentriert. Auf der
Grundlage der Wissenschaft und gemeinsam mit unseren Kunden und
Forschungspartnern streben wir eine Zukunft an, in der möglichst viele Menschen
die Kontrolle über ihr Darmmikrobiom übernehmen können - damit sie länger ein
besseres Leben führen können.
Das 1991 aus der Universität Lund in Schweden hervorgegangene Unternehmen Probi
hat sich auf über 40 Märkte weltweit ausgebreitet und hält weltweit mehrere
Patente. Seit 2025 ist Probi Teil der Symrise AG und stärkt damit sowohl die
Innovationskraft als auch die globale Reichweite.
Fel216 schrieb 31.07.25, 19:51
Hallo Huta,
ich beobachte Symrise jetzt seit ca 4 Jahren sehr eng, war auch mehrmals in Holzminden etc, großartiges Unternehmen, echter hidden Champion, bin hier groß investiert. Dem „neuen“ CEO traue ich sehr viel zu, der Vorgänger Trieb das Wachstum gnadenlos (was richtig war) von ca 1.5 auf 5mrd Umsatz, jetzt eben Fokus auf Marge und vor allem Cash. Das erfassen die Analysten und die aktuelle Bewertung eben noch gar nicht. Sym macht aktuell 21.5% EBITDA Marge, Ziel 23% und Givaudan 26%. Sym handelt beim 12x EBITDA, Givaudan bei 19x, dabei wächst Sym deutlich schneller.
Der Grund für die -25% in 1 Monat ist im wesentlichen ein Sektor Thema Denke ich, schau dir auch Crods, Kerry oder Givaudan an. Die Leute haben Sorgen um das Wachstum, da große Kunden wie Nestle, Mars, Unilever etc alle Schwierigkeiten beim Volumen Wachstum haben - bei den US Playern (Pepsi, P&G etc) ist es noch viel schlimmer.
ich halte das Argument für überzogen. Wenn die Kunden ihre Produkte gesünder gestalten wollen (Stichwort MAHA) geht kein weg an Symrise vorbei.. die sind in Coke Zero etc drin.. wenn da also der Trend hingeht, vielen Dank.
aber: der Markt ist einfach hochgradig sensibel.
für mich eine schöne Chance um nachzulegen (auch wenn extrem frustrierend). Im März/April war die Aktie noch ein totaler Stabilitätsanker.
Aber aktuell: Bewertung niedrig, Management gut, Bilanz stark, Cashflow gut. Also abwarten.
viele Grüße,
fel
Huta schrieb 30.07.25, 20:40
Das Wachstum von nur 2% kommt ja nach Aussage des Unternehmens auch deshalb zustande, weil die Vergleichswerte im Vorjahr hoch waren. Letztendlich hat Synrise die Prognose für das Umsatzwachstum für 2025 insgesamt ja "nur" von 5 - 7 % (Prognose Ende Januar 2025) auf nunmehr 3 - 5 % zurückgenommen. Nimmt man jeweils die Mitte, also von 6% auf 4%.
Wachstumsraten wie im Vorjahr waren also sowieso nicht erwartet worden. Zudem muss man ja wenn man "Prognosesenkung beim Umsatz" sagt, fairerweise auch sagen, dass man die Erwartungen für die EBITDA Marge von 21% (Januar 2025) auf nunmehr 21,5% erhöht hat. Also ein um 2%Punkte geringeres Umsatzwachstum geht einher mit einer höheren Marge. Finde ich beachtlich.
Huta schrieb 30.07.25, 19:32
Guten abend !
Also langweilig scheint die Aktie/das Unternehmen dann doch nicht zu sein. Ich habe heute Morgen gekauft (nochüber 81 Euro) und dann heute Abend für etwas über 78 schon verbilligen müssen.
Ich werde mir das jetzt mal ein paar Tage in Ruhe ansehen.
Wenn man sich die Zahlen anschaut, liegt es wohl an der zurückgenommenen Umsatzprognose, dass die Aktien so durchgereicht werden. Dabei hat sich die Marge und haben sich die Ergebniskennziffern aber eigentlich y-o-y verbessert. Aus meiner Sicht ist es nichts Negatives, wenn man auf wenig margenträchtigen Umsatz verzichtet und sich auf die höhermargigen Geschäfte konzentriert. Jedenfalls scheint mir das kein Argument dafür zu sein, den Kurs auf ein Rekordtief für die letzten fünf Jahre zu schicken.
Die wenigsten Unternehmen werden in diesen wirtschaftlich eher herausfordernden Zeiten einen Rekordumsatz nach dem anderen zeigen - und Symrise prognostiziert ja sogar Umsatzwachstum im laufenden Jahr, wenn auch weniger als zu Beginn des Geschäftsjahres.
Die Analysten bestätigen heute auch ihre jeweiligen Kursziele - auch wenn unisono auf das geringere Umsatzwachstum verwiesen wird. Selbst das Kursziel des einzigen Skeptikers heute (Jefferies), der die Aktie weiterhin mit "Underperform" bewertet, sieht einen fairen Kurs von 90 Euro (damit wäre ich fürs erste auch sehr zufrieden). Die anderen vier Analysten, die laut comdirect heute ihren Research aktualisiert haben, geben eindurchschnittliches Kurszielvon 116 Euro aus.
Vor einem Jahr stand der Wert nochbei ca. 115 Euro - und das, nochmal erwähnt, obwohl die Marge in diesem Jahr besser ist (und bleiben soll) als im Vorjahr. Ich persönlich weiß nicht ob es wirklich gerechtfertigt ist, die Aktie auf Talfahrt zu schicken nur weil die Umsätze nicht wieerwartet um 4% gestiegen sind sondern um 2%. Oder gibt es andere Gründe für den Absturz der Aktie? Übersehe ich etwas Wichtiges? Ich lasse mich in dem Fall mal gerne belehren, denn ich beobachte die Aktie nochnicht so sehr lange.
Einen (trotzdem) schönen Abend allerseits.
