Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI stecken

Aktientrend_ schrieb gestern 20:47

Um das mal grob zu erklären.



NVIDIA hat jüngst eigene CPUs präsentiert bzw. sind die ersten Benchmarks durchgesickert. NX1 heißen die. Diese basieren aber auf der Technologie ARM von ARM. Diese haben die Art von CPU entwickelt. Bei ARM CPU fehlt das C hört sich doof an ist aber so. Die Prozessoreinheit PU ist nicht zentral wie bei X86 CPUs von Intel oder AMD auf einem Chip, sondern verteilt sich wie ein riesiger Schaltkreis auf der gesamten Platine. Das wiederum hat NVIDIA mit seiner Technologie NVLink mit seiner GPU Grafik Prozessor Einheit verbunden über ein sogenannten SoC System On Chip. Heist das gesamte System wird auf einem riesigen Silizium Schaltkreis gepackt. Vorteile liegen auf der Hand. Extrem kompakt und schnell es gibt keine einzelnen Bauteile wie in einem PC Grafikkarte CPU usw die alle miteinander verbunden werden müssen. Diese SoC basierend auf ARM sollen zukünftig für Rechenzentren genutzt werden den Hauptabsatzmarkt von NVIDIA. Es gibt dann quasi ein zentrales Rechensystem nenn ich jetzt mal von NVIDIA im Angebot. Diese Bauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt und kommen von einem Hersteller. Vergleichbar mit Apple die ihre komplette Hardware selber entwickeln um sie perfekt auf die Software abzustimmen und ihre System Handys Tablets etc.



Nachteil an ARM PU. Diese können nur von ARM lizenziert werden. Es gibt keine CPU die selbst designt werden kann man nur die allgemeine Technologie ARM lizenzieren.



Jetzt hat NVIDIA angekündigt das ganze was ich schrieb mit X86 zu machen exklusiv über Intel. Heißt man entwickelt ein SoC der auf X86 basiert also anders als bei ARM mit einer zentralen Recheneinheit die dann mittels NVLink an die GPU angeschlossen ist. Sowas gibt es bisher nicht daher steht man auch am Anfang der Entwicklung und steht am Anfang einer lang Roadmap.



Warum macht NVIDIA das alles wenn es doch über ARM alles fertig hat? Es gibt zum einen Vorteile aber auch Nachteile bei ARM PUs genauso wie bei X86. Es wird Kunden geben die für ihre Anwendungen X86 benötigen Handhelds wie Tabletts etc. benötigen das auf alle Fälle die gesamte Software ist auf X86 ausgelegt. Gleichzeitig bietet Intel die eigene Entwicklung patentierbarer CPUs an anders als bei ARM da kann man nur Lizenzen kaufen von ARM selbst. Und die CPUs und SoC lassen sich von Intel selbst fertigen heißt die Technologie bleibt auch innerhalb der Familie es muss anders als bei ARM kein Dritter ins Boot geholt werden wo immer ein Technologietransfer notwendig wird.



Deshalb rechne ich mit einer Übernahme mittelfristig durch NVIDIA oder Fusion. Ggf gibt es ein Joint Venture in dem die Foundry von Intel ausgelagert wird. NVIDIA wird verhindern wollen die Technologie weiterzugeben.



Vorteil Intel erhält massive Aufträge jeder GPU SoC in Servern und Tabletts usw wird einen Intel CPU enthalten und von Intel entwickelt und gefertigt werden.



Vorteil NVIDIA von dritten unabhängige Entwicklung und Fertigung Möglichkeit des Anbietens von SoCs mit X86. Heißt wenn jemand zukünftig KI Chips von NVIDIA beziehen will dann geht das nur als Gesamtsystem als SoC mit Intel CPU oder eigenen NVIDIA ARM NX1. Die Konkurrent AMD wird komplett ausgeschaltet. Gleichzeitig spart man sich die gesamte notwendige Entwicklungsinfrastruktur für X86 über die Intel verfügt.