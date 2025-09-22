    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI stecken

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia investiert bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI.
    • Neue KI-Rechenzentren mit Nvidia-Technik geplant.
    • Nvidia-Aktien steigen, Börsenwert bei 4,5 Billionen.
    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Nvidia will sich mit einer Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar den Platz in künftigen Rechenzentren des ChatGPT-Entwicklers OpenAI sichern. Mit dem Investment solle der Aufbau neuer KI-Rechenzentren mit Nvidia-Technik sowie deren Energieversorgung unterstützt werden, teilten die Unternehmen mit. Nvidia ist ein zentraler Lieferant von Chipsystemen für Training und Betrieb von Software mit Künstlicher Intelligenz (KI). Nvidia-Aktien stiegen zuletzt um 3,7 Prozent und markierten im Verlauf auch ein Rekordhoch.

    Der Kurs der Papiere hat sich im Zuge des KI-Booms an der Börse in den vergangenen drei Jahren fast verfünfzehnfacht. Mit einem Börsenwert von knapp 4,5 Billionen Dollar ist Nvidia der weltweit wertvollste Konzern.

    Die Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar (aktuell rund 85 Milliarden Euro) soll schrittweise erfolgen. "Die erste Phase" werde in der zweiten Hälfte 2026 mit dem Einsatz von Chipsystemen der neuen Nvidia-Plattform Vera Rubin "online gehen". Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg soll Nvidia auch eine Beteiligung an OpenAI bekommen.

    Der Chatbot ChatGPT löste mit der Veröffentlichung im November 2022 den Hype um Künstliche Intelligenz aus. Es ist die meistverwendete KI-Software mit aktuell mehr als 700 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern.

    Chips von Nvidia wurden zu einer Schlüsseltechnologie bei Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler geben Milliarden dafür aus und füllen ganze Rechenzentren damit. Die Vereinbarung mit OpenAI sichert Nvidia die Rolle als Herzstück künftiger Rechenzentren des ChatGPT-Erfinders./so/DP/men

    ISIN:US67066G1040WKN:918422

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,80 % und einem Kurs von 155,6 auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +32,03 %/+44,91 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
