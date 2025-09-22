Exklusiver Start von Aster DEX generiert Handelsvolumen von 371 Millionen USD und fast 330.000 neue Nutzer

MAHE, Seychellen, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Der native Token der dezentralen Börse Aster, $ASTER, hatte ein starkes Marktdebüt, wobei die Metriken des ersten Tages sowohl die Nachfrage der Investoren als auch die tiefe Liquiditätsbildung hervorhoben. Innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Token Generation Event (TGE) etablierte die exklusive Notierung des Tokens auf Aster DEX die Plattform als einzigen globalen Handelsplatz für $ASTER und zog erhebliche Kapitalzuflüsse und Handelsaktivitäten an.

Laut On-Chain-Daten verzeichnete $ASTER am ersten Tag ein Handelsvolumen von 371 Millionen USD. Nach der Eröffnung bei 0,03015 USD kletterte der Kurs auf ein Tageshoch von 0,528 USD, was einem Anstieg von rund 1.650 % entspricht. Dies verdeutlichte das starke Marktvertrauen und legte den Grundstein für ein anhaltendes Liquiditätswachstum.