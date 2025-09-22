JPMORGAN stuft VALEO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Bei Gesprächen habe die Führung des Autozulieferers die Jahresziele trotz des volatilen Produktionsumfelds bestätigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Schwächesignale für das US-Geschäft im Schlussquartal sehe Valeo als temporäres und nicht als strukturelles Problem./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:21 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 11,03EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



