    Siemens Energy Aktie legt zu - 22.09.2025

    Am 22.09.2025 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um +2,57 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2025

    Mit einer Performance von +2,57 % konnte die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Siemens Energy investiert war, konnte einen Gewinn von +8,77 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um +2,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +89,42 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

    Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,01 %
    1 Monat +2,40 %
    3 Monate +8,77 %
    1 Jahr +192,40 %

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,88 Mrd.EUR wert.

    Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


