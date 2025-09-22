JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Mit der Aufbesserung der Übernahmeofferte für die heimische Konkurrentin Banco Sabadell liege die spanische Bank immer noch am unteren Ende seiner Erwartungsspanne, schrieb Inigo Vega in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. Die Sabadell-Führung werde das kaum überzeugen./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 15,97EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Inigo Vega

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,70

Kursziel alt: 17,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

