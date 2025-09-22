    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Palästinenser haben ein Recht auf einen Staat

    Für Sie zusammengefasst
    • Guterres: Eigenstaatlichkeit Palästinas ist ein Recht.
    • Anerkennung durch Staaten unterstützt Zweistaatenlösung.
    • Kritik an USA wegen Visa-Verweigerung für Delegation.

    NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres begrüßt die Anerkennung des Staates Palästina durch eine Reihe von Staaten. "Um es klar zu sagen: Die Eigenstaatlichkeit ist für die Palästinenser ein Recht, keine Belohnung", sagte der Portugiese bei einer von Frankreich und Saudi-Arabien einberufenen Konferenz zu einer Zweistaatenlösung für den Nahen Osten in New York.

    "Ich begrüße die Maßnahmen, die viele Mitgliedstaaten ergreifen, um Unterstützung für die Zweistaatenlösung zu gewinnen - einschließlich der Zusagen zur Anerkennung des Staates Palästina", sagte Guterres weiter. Er betonte dabei, dass die Terroranschläge der Hamas vom 7. Oktober 2023 durch nichts zu rechtfertigen seien.

    Zudem kritisierte der UN-Chef indirekt die US-Regierung, die Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und seiner Delegation die Visa verweigert hatte: "Ich möchte auch der palästinensischen Delegation meinen Dank aussprechen und erneut meine Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen, dass ihr die Möglichkeit einer umfassenden Vertretung verwehrt wurde", sagte Guterres./scb/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
