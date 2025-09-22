ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Weitere Rekorde - auch dank Nvidia und Apple
- US-Börsen setzen Rekordjagd nach verhaltenem Start fort.
- Dow Jones schloss bei 46.381,54 Punkten, +0,14%.
- Nvidia und Apple trugen maßgeblich zu Kursgewinnen bei.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Auch dank deutlicher Kursgewinne der Schwergewichte Nvidia und Apple schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,14 Prozent fester mit 46.381,54 Punkten. Er schaffte es zu Wochenbeginn als letzter der wichtigen Indizes auf eine neue Bestmarke.
Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 0,44 Prozent auf 6.693,75 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,55 Prozent auf 24.761,07 Punkte bergauf. Die Aktienkurse lägen zwar auf einem erhöhten Niveau, doch die Tech-Rally zeige keine Ermüdungserscheinungen, kommentierte Tony Pasquariello von der US-Investmentbank Goldman Sachs.
Eine angekündigte Mega-Investition bescherte Nvidia am Montag einen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent sowie ganz knapp ein Rekordhoch. Am Ende stand noch ein Kursgewinn von 3,9 Prozent zu Buche. Der auf Computerchips für KI-Anwendungen spezialisierte Tech-Riese will 100 Milliarden Dollar in den ChatGPT-Betreiber OpenAI investieren, um das KI-Softwareunternehmen beim Bau neuer Rechenzentren sowie der dafür nötigen Energie-Infrastruktur zu unterstützen.
Aktienanalyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprach von einem Paukenschlag für die KI-Branche.
Bei Apple konnten sich die Anleger über ein weiteres Kursplus von 4,3 Prozent freuen. Dem Experten Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan zufolge stößt das neue iPhone 17 des Tech-Riesen, das an diesem Freitag in den Verkauf kommt, weiter auf ein überraschend hohes Interesse.
Außerdem machte eine Übernahme Schlagzeilen. Der Pharmariese Pfizer will mit dem Start-Up-Unternehmen Metsera einen Spezialisten für Abnehmmittel übernehmen. Geboten werden 47,50 US-Dollar in bar und ein potenzieller Nachschlag bis zu 22,50 Dollar beim Erreichen bestimmter Leistungsziele. Die Aktien von Metsera sprangen um knapp 61 Prozent auf 53,53 Dollar hoch, womit sie über der Barofferte notierten. Die Pfizer-Titel bewegten sich letztlich kaum von der Stelle.
Schon in den vergangenen Jahren habe der Markt für Gewichtsabnahmepräparate im Fokus von Pfizer gestanden, kommentierte JPMorgan-Analyst Chris Schott. Mit der Transaktion sollte der Pharmariese dank des Portfolios von Metsara an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung in diesem Bereich Fahrt aufnehmen. Die JPMorgan-Experten sehen in Structure Therapeutics ein weiteres Unternehmen, das jetzt in den Branchenfokus rücken könnte. Dessen Aktienkurs zog um 3,7 Prozent an.
Die Papiere von Tesla gingen 1,9 Prozent höher aus dem Handel. Der Elektroautobauer bekam die Genehmigung, in Arizona mit dem Testen autonomer Fahrzeuge mit Sicherheitsüberwachung zu beginnen. Dies ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, das seine Robotaxi-Aktivitäten auf Städte und Bundesstaaten außerhalb der texanischen Hauptstadt Austin ausweiten möchte.
Die in New York gelisteten Anteilsscheine (ADR) des Windkraftanlagenbauers Orsted retteten ein Plus von 0,9 Prozent ins Ziel. Die Dänen dürfen nach einem Gerichtsurteil in den USA ihren Windpark vor der Küste des US-Bundesstaats Rhode Island vorerst weiterbauen.
Für die Oracle -Aktien ging es nach Bekanntwerden von Änderungen in der Führung des Softwarekonzerns um 6,3 Prozent hoch. Die langjährige Chefin Safra Catz wechselt in den Verwaltungsrat. Ihr Amt teilen sich künftig die internen KI-Experten Clay Magouyrk und Mike Sicilia./gl/men
--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,81 % und einem Kurs von 217,2 auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 22:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +9,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,86USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 345,00USD was eine Bandbreite von -68,76 %/-6,29 % bedeutet.
In den vorigen Posts sind wieder ein paar sehr spannende Firmen erwähnt. Die kleinen Börsen in Europa werden von den großen Finanzinstitutionen und ihren Fonds-Verwaltern gerne komplett links liegen gelassen. Wer sich durch dieses Universum durchgräbt, findet immer spannende Perlen mit teils unglaublich niedrigen Bewertungen. Die Frage ist allerdings, ob diese niedrigen Bewertungen jemals nach oben korrigieren, oder ob so manche Perle ein ewiges Mauerblümchen bleibt.
DWS Group haben ja hier auch einige im Depot.
Die Deutsche-Bank-Tochter DWS bereitet den Verkauf ihres Rechenzentrumsbetreibers NorthC vor. Wie mit dem Vorgang vertraute Personen berichten, soll der Prozess in den kommenden Wochen starten.
Der angestrebte Unternehmenswert liegt demnach bei über 2 Mrd. EUR, ein Indiz für die enorme Bewertungskraft digitaler Infrastruktur im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Das berichtet heute die Financial Times.
NorthC gehört mehrheitlich zu den Infrastrukturfonds von DWS und zählt mit über 20 Standorten in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz zu den regional verankerten, carrier-neutralen Anbietern in Europa. Kunden sind unter anderem IT-Dienstleister, Behörden und Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen, die Rechenzentrumsfläche für den Betrieb eigener Server anmieten.
Kasse machen, wenn es am schönsten ist?
Erst vor wenigen Wochen hatte NorthC sechs Standorte von Colt Technology Services in Deutschland und den Niederlanden übernommen. Parallel erwarb ein weiterer DWS-kontrollierter Anbieter zwei Rechenzentren in London. Die jüngsten Zukäufe dürften die Attraktivität und damit den Verkaufspreis von NorthC zusätzlich stärken.
Die Investmentbanken Torch Partners und Evercore begleiten das Mandat. DWS selbst, mit rund 1 Billion EUR verwaltetem Vermögen Deutschlands größter Vermögensverwalter, wollte sich nicht äußern.
Der Deal reiht sich ein in eine Welle großvolumiger Transaktionen im europäischen Rechenzentrumsmarkt. Gestützt wird der Boom durch die rasant wachsende Nachfrage nach Rechenleistung, nicht zuletzt getrieben durch KI-Anwendungen, sowie stabile, langfristige Einnahmeströme, die Rechenzentren für institutionelle Anleger attraktiv machen. Private-Equity-Häuser, Infrastrukturfonds und Versorgungswerke investieren Milliarden in die Branche, angelockt von quasi-versorgungsähnlichen Renditeprofilen.
Im April übernahm ein von Apollo beratener Fonds sieben Rechenzentren in Skandinavien, Italien und der Schweiz vom Anbieter Stack, der wiederum von Blue Owl Digital kontrolliert wird. Stack fokussiert sich künftig auf das wachstumsstarke Hyperscale-Segment mit Großkunden wie Amazon, Google oder Microsoft. Auch der britische IT-Dienstleister Redcentric bestätigte zuletzt fortgeschrittene Gespräche über die Veräußerung seiner acht Standorte.
Für DWS ist der geplante Verkauf von NorthC auch Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung. Weil das Geschäft mit alternativen Anlagen zuletzt an Zugkraft verlor, setzt Vorstandschef Stefan Hoops verstärkt auf Infrastrukturbeteiligungen. Rückenwind kommt dabei aus Berlin: Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren Milliarden in den Ausbau digitaler und physischer Infrastruktur lenken.
Fazit: Für die DWS könnte der Deal sehr lukrativ werden. Vielleicht auch verbunden mit hohen Einmalgewinnen und einer Sonderausschüttung. Die DWS-Aktie reagiert entsprechend positiv auf den Bericht.
|Jahr
|2024
|2025e*
|2026e*
|Umsatz in Mrd. EUR
|2,77
|3,00
|3,06
|Ergebnis je Aktie in EUR
|3,55
|4,39
|4,52
|KGV
|15
|12
|12
|Dividende je Aktie in EUR
|2,20
|2,80
|2,90
|Dividendenrendite
|4,23%
|5,38%
|5,58%
|*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
|US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten