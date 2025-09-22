    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    AKTIE IM FOKUS 2

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia auf Rekordhoch - 100 Milliarden Dollar für OpenAI

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Kurs springt um 4,5% auf Rekordhoch von 184,55$
    • 100 Milliarden Dollar Investition in OpenAI angekündigt
    • Nvidia bleibt unangefochtener Marktführer in KI-Branche
    AKTIE IM FOKUS 2 - Nvidia auf Rekordhoch - 100 Milliarden Dollar für OpenAI
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Schlusskurse, ergänzende Einordnung zum Börsenwert)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine angekündigte Mega-Investition hat Nvidia am Montag einen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent sowie mit 184,55 US-Dollar ganz knapp ein Rekordhoch beschert. Zum Handelsende lag der Kurs mit 183,61 Dollar wieder knapp darunter, aber immer noch 3,9 Prozent im Plus. Die vorherige Bestmarke von 184,48 Dollar datiert von Mitte August.

    Der auf Computerchips für KI-Anwendungen spezialisierte Tech-Riese will 100 Milliarden Dollar in OpenAI investieren, um das KI-Softwareunternehmen beim Bau neuer Rechenzentren sowie der dafür nötigen Energie-Infrastruktur zu unterstützen. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte Nvidia mit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    563,95€
    Basispreis
    4,14
    Ask
    × 10,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    465,47€
    Basispreis
    4,35
    Ask
    × 10,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aktienanalyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprach von einem Paukenschlag für die KI-Branche. Dagegen erschienen die von Nvidia jüngst angekündigten Investitionen von 5 Milliarden Dollar in den angeschlagenen Branchenkollegen Intel wie Kleingeld. Mit dem nun angekündigten Schritt würde Nvidia seine Position als unangefochtener König im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zementieren.

    Der Kurs der Aktie hat sich im Zuge des KI-Booms an der Börse in den vergangenen drei Jahren fast verfünfzehnfacht. Mit einem Börsenwert von knapp 4,5 Billionen Dollar ist Nvidia der weltweit wertvollste Konzern. Mit gebührendem Abstand folgen Microsoft und Apple , die aktuell jeweils um die 3,8 Billionen Dollar auf die Waage bringen./gl/stw/zb/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 217,1 auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 22:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +22,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 106,62 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,750USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -13,83 %/+43,62 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Nvidia auf Rekordhoch - 100 Milliarden Dollar für OpenAI Eine angekündigte Mega-Investition hat Nvidia am Montag einen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent sowie mit 184,55 US-Dollar ganz knapp ein Rekordhoch beschert. Zum Handelsende lag der Kurs mit 183,61 Dollar wieder knapp darunter, aber immer noch 3,9 …