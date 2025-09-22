    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    ROUNDUP/Disney

    Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kommt zurück

    • Kimmel kehrt am Dienstag ins US-Fernsehen zurück.
    • Absetzung der Show nach Kommentaren zu Charlie Kirk.
    • Walt Disney Company bestätigte die Rückkehr.
    ROUNDUP/Disney - Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kommt zurück
    Foto: Richard Drew - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Absetzung seiner Late-Night-Show kommt Jimmy Kimmel bereits an diesem Dienstag ins US-Fernsehen zurück. Das teilte der US-Entertainmentkonzern Walt Disney mit, nachdem die Sendung vergangene Woche nach Kimmels Kommentaren zum tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk vorübergehend aus dem Programm genommen worden war.

    Die Sendung "Jimmy Kimmel Live!" wird im Sender ABC ausgestrahlt, der zu Disney zählt. In dem Statement von Disney hieß es weiter: Die Produktion der Show sei am vergangenen Mittwoch ausgesetzt worden, um eine angespannte Situation im Land nicht weiter anzuheizen. Man sei der Meinung, dass einige der Kommentare unangebracht gewesen seien. Man habe die vergangenen Tage damit verbracht, intensive Gespräche mit Kimmel zu führen. Das habe nun zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen.

    Die Absetzung der Late-Night-Show hatte in den USA eine Debatte über Meinungsfreiheit befeuert. Es war zudem unklar gewesen, ob die Sendung überhaupt noch weitergeführt wird.

    US-Präsident Donald Trump hatte die Absetzung der Sendung auf der Plattform Truth Social als "gute Nachrichten für Amerika" gefeiert. Kimmel nimmt wie andere Late-Talker auch in pointierter Weise regelmäßig die Politik des US-Präsidenten auseinander. Trump hatte weitere Sender aufgefordert, ebenso Talks aus dem Programm zu nehmen./rin/DP/men

    ISIN:US2546871060WKN:855686

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie

    Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 95,08 auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 22:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 171,01 Mrd..

    Walt Disney zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.




