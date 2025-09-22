    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Flugverkehr in Kopenhagen nach Drohnensichtung gestoppt

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Wegen der Sichtung von Drohnen ist der Flugverkehr am Airport der dänischen Hauptstadt Kopenhagen vorübergehend komplett eingestellt worden. Der Flughafen sei derzeit für Starts und Landungen gesperrt, weil in der Gegend zwei bis drei große Drohnen gesichtet worden seien, teilte die Kopenhagener Polizei am späten Abend auf der Online-Plattform X mit. Wie lange die Sperrung anhalten werde, sei noch unklar.

    Der Flughafen Kopenhagen-Kastrup zählt neben Stockholm-Arlanda und Oslo-Gardermoen zu den größten Airports Skandinaviens. Täglich fliegen von dort aus auch Passagiermaschinen in deutsche Städte. Wie aus einer Übersicht des Flughafens hervorging, wurden am Abend unter anderem zwei späte Flüge nach Hamburg und Berlin und einer aus Frankfurt gestrichen - ob dies explizit mit der Drohnensichtung zu tun hatte, war zunächst unklar. Andere Flieger hatten teils kräftige Verspätung, manche wurden auf dem Weg nach Kopenhagen unter anderem in die Kleinstadt Billund umgeleitet, wie der dänische Rundfunksender DR berichtete.

    Hintergründe des Zwischenfalls blieben am Abend noch unklar. Erst am Wochenende hatte ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Beeinträchtigungen an mehreren europäischen Flughäfen geführt. Darunter waren die Flughäfen Berlin, Brüssel, London Heathrow und Dublin. Die Probleme hielten am Montag teilweise noch an./trs/DP/men





