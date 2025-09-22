Future Fuels erhält Genehmigungen für Phase-1-Exploration zur Weiterentwicklung des Projekts Hornby Basin

VANCOUVER, B.C., 22. September 2025 / IRW-Press / Future Fuels Inc. (TSXV: FTUR) (FWB: S0J) („Future Fuels“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen erhalten hat, um die Explorationsaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Hornby Basin (das „Projekt Hornby“ oder das „Projekt“), das sich rund 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet, aufzunehmen.

„Der Erhalt der Explorationsgenehmigungen ist ein wichtiger Meilenstein für Future Fuels, da wir jetzt mit den Feldarbeiten auf dem Projekt Hornby beginnen können“, sagte Rob Leckie, President und CEO. „Nachdem die Genehmigungen nun vorliegen, freuen wir uns auf den unmittelbaren Beginn unseres Phase-1-Programms.“

Genehmigtes Programm 2025

Die genehmigte Feldsaison 2025 läuft von September bis zum Spätherbst und umfasst:

- Eine geophysikalische Gravitationsbodenuntersuchung mit Schwerpunkt im Gebiet des Uransystems Mountain Lake, bestehend aus etwa 540 Gravitationsmessstationen auf 200 Meter voneinander entfernten Linien mit einem Stationsabstand von 100 Metern, die eine Fläche von etwa 12 Quadratkilometern abdecken (Abbildung 1).

- Das Programm wird von Kugluktuk aus mit Hubschraubern unterstützt.

- Es werden möglicherweise weitere Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen und gezielte Gesteins-, Boden- und Geschiebemergelprobenahmen sowie eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung folgen.

Diese hochauflösende Gravitationsuntersuchung, die in Zusammenarbeit mit den Firmen Dahrouge Geological Consulting und EarthEx Geophysical Solutions durchgeführt wird, soll der Erkennung von Alterationssystemen und strukturellen Merkmalen dienen, die für eine diskordanzgebundene Uranmineralisierung und eine in Sedimenten beherbergte Kupfermineralisierung vielversprechend sind (Abbildung 1).

Die Nunavut Planning Commission (NPC) hat bestätigt, dass das vom Unternehmen vorgeschlagene Arbeitsprogramm von der Prüfung durch das Nunavut Impact Review Board (NIRB) ausgenommen ist, da es unter eine in Anhang 12-1 des Nunavut Agreement aufgeführte Kategorie von Arbeiten fällt und keine kumulativen Umweltbedenken aufwirft. Die Aufsichtsbehörden, darunter Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC), die Kitikmeot Inuit Association (KIA) und das Nunavut Water Board, wurden entsprechend informiert.