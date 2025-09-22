    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Erdogan begrüßt internationale Unterstützung Palästinas

    Für Sie zusammengefasst
    • Türkei unterstützt internationale Hilfe für Palästina.
    • Erdogan fordert mehr Anstrengungen für Waffenruhe.
    • Konferenz soll Druck auf Israel für Verhandlungen erhöhen.

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Türkei begrüßt nach den Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan die internationale Unterstützung Palästinas im Nahostkonflikt. Erdogan forderte mehr Anstrengungen dafür, eine Waffenruhe durchzusetzen. "Es ist eine Tatsache, dass heute die palästinensische Sache zum weltweiten Thema wurde", sagte Erdogan einen Tag vor der UN-Generaldebatte mit etwa 150 Staats- und Regierungschefs bei einer Konferenz zum Thema Palästina in New York. Die israelische Regierung von Benjamin Netanjahu begehe einen Völkermord an den eigenen Nachbarn, sagte Erdogan.

    Das von Frankreich und Saudi-Arabien einberufene Treffen soll einer Zweistaatenlösung für den Nahen Osten neuen Schwung verschaffen und den Druck auf Israel erhöhen, sich auf Verhandlungen einzulassen. Zuletzt hatten weitere wichtige Staaten wie Großbritannien und Kanada erklärt, die Unabhängigkeit Palästinas anzuerkennen, weltweit tun dies rund 150 Nationen. Bei der Konferenz hatte auch Frankreich die Anerkennung Palästinas als eigenständiger Staat angekündigt./cfa/DP/men





