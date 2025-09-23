Neunmal an der Spitze
Lidl ist Deutschlands Champion für Obst und Gemüse / Lidl verteidigt seinen Titel und holt erneut den renommierten "Fruchthandel Magazin Retail Award" in der Kategorie Discount (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland setzt seine Siegesserie fort: Zum
neunten Mal haben die Verbraucher den Lebensmitteleinzelhändler zum besten
Anbieter von Obst und Gemüse gewählt. Der Frische-Discounter steht in der
Kategorie "Discount" der renommierten "Fruchthandel Magazin Retail Awards" in
acht von zehn Bewertungskriterien an der Spitze.
Insgesamt 6.500 Haushalte nahmen an der repräsentativen Umfrage teil und wählten
Lidl hinsichtlich Qualität, Nachhaltigkeit, Bio-Produkten, Auswahl,
Convenience-Produkten, Beratung, Gestaltung und Spaß auf Platz eins unter den
Discountern.
"Die erneute Auszeichnung mit dem Retail Award zeigt, dass unser Fokus auf
Frische und Qualität bei den Kunden ankommt. Wir sehen uns in der Verantwortung,
das bestmögliche Angebot für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise anzubieten
und haben bewusste Ernährung daher fest in unserer Strategie verankert. Unser
erneuter Sieg beweist: Bei uns können sich die Kunden auf frisches Obst und
Gemüse zum gewohnt günstigen Lidl-Preis verlassen", sagt Christoph Graf,
Geschäftsleiter Einkauf der Lidl Dienstleistung GmbH &. Co. KG.
Enge Zusammenarbeit mit deutschen Lieferanten
Grundlage für diesen Erfolg ist die enge Zusammenarbeit mit über 4.000 deutschen
Lieferanten und der klare Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität.
Hervorzuheben ist das Bio-Sortiment, das der Lebensmitteleinzelhändler
kontinuierlich in Zusammenarbeit mit Bioland weiterentwickelt. Der Großteil der
Bioland-Produkte kommt aus Deutschland und vereinzelt aus Südtirol.
Auch beim Obst- und Gemüseangebot setzt Lidl auf heimische Herkunft: Rund 45
Prozent aller Obst- und Gemüseartikel stammen aus Deutschland. Der
Lebensmitteleinzelhändler garantiert dadurch nicht nur kurze Transportwege und
maximale Frische, sondern erfüllt zugleich den Wunsch der Verbraucher nach
regionalen Produkten und stärkt die Rolle von Lidl als Partner der deutschen
Landwirtschaft. Der Frische-Discounter legt großen Wert auf ein umfassendes
Qualitätssicherungssystem, das die gesamte Lieferkette überwacht und dadurch
garantiert, dass nur Produkte höchster Qualität in den Filialen angeboten wird.
Zudem kontrollieren Frischebeauftragte in all unseren Filialen mehrfach täglich
die Ware und sortieren nicht verkaufsfähige Produkte unverzüglich aus.
Der Frische-Discounter hat die Auszeichnung der "Fruchthandel Magazin Retail
Awards" am 22. September beim Deutschen Obst und Gemüse Kongress in Düsseldorf
entgegengenommen.
