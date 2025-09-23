    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neunmal an der Spitze

    Lidl ist Deutschlands Champion für Obst und Gemüse / Lidl verteidigt seinen Titel und holt erneut den renommierten "Fruchthandel Magazin Retail Award" in der Kategorie Discount (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland setzt seine Siegesserie fort: Zum
    neunten Mal haben die Verbraucher den Lebensmitteleinzelhändler zum besten
    Anbieter von Obst und Gemüse gewählt. Der Frische-Discounter steht in der
    Kategorie "Discount" der renommierten "Fruchthandel Magazin Retail Awards" in
    acht von zehn Bewertungskriterien an der Spitze.

    Insgesamt 6.500 Haushalte nahmen an der repräsentativen Umfrage teil und wählten
    Lidl hinsichtlich Qualität, Nachhaltigkeit, Bio-Produkten, Auswahl,
    Convenience-Produkten, Beratung, Gestaltung und Spaß auf Platz eins unter den
    Discountern.

    "Die erneute Auszeichnung mit dem Retail Award zeigt, dass unser Fokus auf
    Frische und Qualität bei den Kunden ankommt. Wir sehen uns in der Verantwortung,
    das bestmögliche Angebot für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise anzubieten
    und haben bewusste Ernährung daher fest in unserer Strategie verankert. Unser
    erneuter Sieg beweist: Bei uns können sich die Kunden auf frisches Obst und
    Gemüse zum gewohnt günstigen Lidl-Preis verlassen", sagt Christoph Graf,
    Geschäftsleiter Einkauf der Lidl Dienstleistung GmbH &. Co. KG.

    Enge Zusammenarbeit mit deutschen Lieferanten

    Grundlage für diesen Erfolg ist die enge Zusammenarbeit mit über 4.000 deutschen
    Lieferanten und der klare Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität.
    Hervorzuheben ist das Bio-Sortiment, das der Lebensmitteleinzelhändler
    kontinuierlich in Zusammenarbeit mit Bioland weiterentwickelt. Der Großteil der
    Bioland-Produkte kommt aus Deutschland und vereinzelt aus Südtirol.

    Auch beim Obst- und Gemüseangebot setzt Lidl auf heimische Herkunft: Rund 45
    Prozent aller Obst- und Gemüseartikel stammen aus Deutschland. Der
    Lebensmitteleinzelhändler garantiert dadurch nicht nur kurze Transportwege und
    maximale Frische, sondern erfüllt zugleich den Wunsch der Verbraucher nach
    regionalen Produkten und stärkt die Rolle von Lidl als Partner der deutschen
    Landwirtschaft. Der Frische-Discounter legt großen Wert auf ein umfassendes
    Qualitätssicherungssystem, das die gesamte Lieferkette überwacht und dadurch
    garantiert, dass nur Produkte höchster Qualität in den Filialen angeboten wird.
    Zudem kontrollieren Frischebeauftragte in all unseren Filialen mehrfach täglich
    die Ware und sortieren nicht verkaufsfähige Produkte unverzüglich aus.

    Der Frische-Discounter hat die Auszeichnung der "Fruchthandel Magazin Retail
    Awards" am 22. September beim Deutschen Obst und Gemüse Kongress in Düsseldorf
    entgegengenommen.

