Lidl ist Deutschlands Champion für Obst und Gemüse / Lidl verteidigt seinen Titel und holt erneut den renommierten "Fruchthandel Magazin Retail Award" in der Kategorie Discount (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland setzt seine Siegesserie fort: Zum

neunten Mal haben die Verbraucher den Lebensmitteleinzelhändler zum besten

Anbieter von Obst und Gemüse gewählt. Der Frische-Discounter steht in der

Kategorie "Discount" der renommierten "Fruchthandel Magazin Retail Awards" in

acht von zehn Bewertungskriterien an der Spitze.



Insgesamt 6.500 Haushalte nahmen an der repräsentativen Umfrage teil und wählten

Lidl hinsichtlich Qualität, Nachhaltigkeit, Bio-Produkten, Auswahl,

Convenience-Produkten, Beratung, Gestaltung und Spaß auf Platz eins unter den

Discountern.





"Die erneute Auszeichnung mit dem Retail Award zeigt, dass unser Fokus auf

Frische und Qualität bei den Kunden ankommt. Wir sehen uns in der Verantwortung,

das bestmögliche Angebot für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise anzubieten

und haben bewusste Ernährung daher fest in unserer Strategie verankert. Unser

erneuter Sieg beweist: Bei uns können sich die Kunden auf frisches Obst und

Gemüse zum gewohnt günstigen Lidl-Preis verlassen", sagt Christoph Graf,

Geschäftsleiter Einkauf der Lidl Dienstleistung GmbH &. Co. KG.



Enge Zusammenarbeit mit deutschen Lieferanten



Grundlage für diesen Erfolg ist die enge Zusammenarbeit mit über 4.000 deutschen

Lieferanten und der klare Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität.

Hervorzuheben ist das Bio-Sortiment, das der Lebensmitteleinzelhändler

kontinuierlich in Zusammenarbeit mit Bioland weiterentwickelt. Der Großteil der

Bioland-Produkte kommt aus Deutschland und vereinzelt aus Südtirol.



Auch beim Obst- und Gemüseangebot setzt Lidl auf heimische Herkunft: Rund 45

Prozent aller Obst- und Gemüseartikel stammen aus Deutschland. Der

Lebensmitteleinzelhändler garantiert dadurch nicht nur kurze Transportwege und

maximale Frische, sondern erfüllt zugleich den Wunsch der Verbraucher nach

regionalen Produkten und stärkt die Rolle von Lidl als Partner der deutschen

Landwirtschaft. Der Frische-Discounter legt großen Wert auf ein umfassendes

Qualitätssicherungssystem, das die gesamte Lieferkette überwacht und dadurch

garantiert, dass nur Produkte höchster Qualität in den Filialen angeboten wird.

Zudem kontrollieren Frischebeauftragte in all unseren Filialen mehrfach täglich

die Ware und sortieren nicht verkaufsfähige Produkte unverzüglich aus.



Der Frische-Discounter hat die Auszeichnung der "Fruchthandel Magazin Retail

Awards" am 22. September beim Deutschen Obst und Gemüse Kongress in Düsseldorf

entgegengenommen.



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier

(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .



Pressekontakt:



Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG

07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6123041

OTS: Lidl







