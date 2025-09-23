Wo Innovationsdynamik und kulturelle Tiefe aufeinandertreffen

Innovation ist längst in die Entwicklungs-DNA Anhuis eingeschrieben. Von den Satelliten Tiandu-1 und Tiandu-2, die die Vorvalidierung von Mond-Kommunikations- und -Navigations­technologien ermöglicht haben, über den „künstlichen Sonnen"-Tokamak, der den Rekord „100 Millionen Grad für 1.000 Sekunden" aufstellte; von einem Tiefsee-Massenspektrometer, das eine nationale Lücke schloss, bis zum Quantenrechner „105-qubit Zuchongzhi 3.0 Processor", der weltweite Bestmarken setzte – in Anhui sind 13 Großforschungsanlagen im Betrieb, Bau oder in der Planung, hinzu kommen drei nationale Innovationszentren der Fertigungsindustrie. Die regionale Innovationskraft zählt seit 13 Jahren in Folge zur nationalen Spitzengruppe.

HEFEI, China, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Anhui, Drehscheibe zwischen Ost und West und Bindeglied zwischen Süd und Nord, vereint die von der Huimo-Tinte geprägten wasserreichen Landschaften mit dem weiten Himmel des Nordens. Am 20. September wurde in Hefei, Provinz Anhui, die Weltkonferenz der Fertigungsindustrie 2025 feierlich eröffnet – eine globale Leitveranstaltung der Branche unter dem Motto „Mit intelligenter Fertigung eine bessere Zukunft schaffen".

In Anhui befeuern technologische Revolution und industrieller Umbau einander und lassen fortwährend neue Impulse entstehen – die Fertigung wird dabei zunehmend intelligent. Im ersten Halbjahr 2025 erreichte die Kfz-Produktion in Anhui über 1,49 Mio. Einheiten, die Fertigung von Fahrzeugen der Neuen Energie über 730.000 Einheiten – beide Werte waren landesweit die Nummer eins. Nahezu 10 % der weltweiten Bildschirmpanels, rund 8 % der Industrieroboter, 15 % der Haushaltsgeräte und 20 % der Photovoltaik-Module tragen den Stempel „Hergestellt in Anhui". Unternehmen wie iFLYTEK bringen das „Lingyang"-Industrie-Großmodell sowie die „Spark"-Entwicklungsplattform für automobile intelligente Agenten hervor – ein sichtbarer Ausdruck der tiefen Verzahnung von Künstlicher Intelligenz und Fertigungsindustrie.

Das vielschichtige kulturelle Erbe verleiht „Hergestellt in Anhui" eine unverwechselbare Prägung. Die über 7.000 Jahre alte Fundstätte Shuangdun und die mehr als 5.000 Jahre alte Lingjiatan-Kultur sind nur zwei Beispiele. Zudem zählt die in Anhui entstandene Huangmei-Oper zu den fünf großen Operntraditionen Chinas; Klassiker wie „Tianxianpei" und „Nüfuma" werden landesweit bis heute gern aufgeführt. Darüber hinaus bringen die drei Anhui-Schnitzkünste – Holz-, Ziegel- und Steinschnitzerei – mit ihrer feinen Handwerkskunst den geistigen Tiefengehalt der Anhui-Kultur eindrucksvoll zum Ausdruck.

Die Küche Anhuis besticht durch prägnante Geschmacksprofile und gilt als ein wichtiger Ausdruck der regionalen Kultur. Spezialitäten wie fermentierter Mandarinbarsch, „haariger" fermentierter Tofu und die kräftige Huainan-Rindfleischsuppe genießen dank ihrer besonderen Zubereitung und markanten Aromen breite Anerkennung. Diese aus Volksweisheit gewachsenen Traditionsgerichte spiegeln zugleich Anhuis tiefes kulturelles Fundament und die bodenständige, herzliche Lebensart der Menschen wider.

Heute öffnet sich Anhui der Welt mit offenem Blick; getragen von Innovation und verwurzelt in seiner Kultur steuert die Provinz einer noch schöneren Zukunft entgegen. Kommen wir in Hefei, Anhui, zusammen, gestalten wir gemeinsam die Weltkonferenz der Fertigungsindustrie und schaffen wir eine intelligente Zukunft.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778253/photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/anhui-wo-innovationsdynamik-und-kulturelle-tiefe-aufeinandertreffen-302563673.html