BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zur Strategie der Deutschen Bahn:

"Jetzt müssen die vorgestellten Ziele - etwa sauberere und sicherere Bahnhöfe oder der Abbau von Bürokratie und Doppelstrukturen - konsequent und schnell umgesetzt werden. Positiv ist, dass der Vorstand der Deutschen Bahn verkleinert werden soll. Es ist aber zu befürchten, dass Schnieder und Co. mit ihren Versprechungen eines Neubeginns den Mund zu voll genommen haben. 'Nichts wird schnell gehen', gab Bahnchefin Palla selbst bei der Vorstellung der neuen Strategie zu. Es handle sich nicht um einen Sprint, sondern um einen Marathon. Dass die über Jahrzehnte gemachten Fehler, die Mangelwirtschaft, nicht von heute auf morgen korrigiert werden können, ist klar. Doch die Geduld der Menschen im Land darf nicht weiter überstrapaziert werden."/yyzz/DP/stw



