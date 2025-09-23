    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    't-online' zur Strategie der Deutschen Bahn

    • Umsetzung der Ziele muss schnell und konsequent erfolgen.
    • Vorstand der Deutschen Bahn wird verkleinert, positiv.
    • Geduld der Menschen darf nicht weiter strapaziert werden.

    BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zur Strategie der Deutschen Bahn:

    "Jetzt müssen die vorgestellten Ziele - etwa sauberere und sicherere Bahnhöfe oder der Abbau von Bürokratie und Doppelstrukturen - konsequent und schnell umgesetzt werden. Positiv ist, dass der Vorstand der Deutschen Bahn verkleinert werden soll. Es ist aber zu befürchten, dass Schnieder und Co. mit ihren Versprechungen eines Neubeginns den Mund zu voll genommen haben. 'Nichts wird schnell gehen', gab Bahnchefin Palla selbst bei der Vorstellung der neuen Strategie zu. Es handle sich nicht um einen Sprint, sondern um einen Marathon. Dass die über Jahrzehnte gemachten Fehler, die Mangelwirtschaft, nicht von heute auf morgen korrigiert werden können, ist klar. Doch die Geduld der Menschen im Land darf nicht weiter überstrapaziert werden."/yyzz/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
