    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Bahn-Strategie

    Für Sie zusammengefasst
    • Verlässlichkeit im Fernverkehr soll auf 70% steigen.
    • Pünktlichkeitsquote von 62,5% bleibt problematisch.
    • Reisende müssen weiterhin mit Einschränkungen rechnen.

    KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Bahn-Strategie:

    "Die größte Überraschung an der Schniederschen Reformagenda ist das angepasste Verlässlichkeitsziel. Die miserable Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr von 62,5 Prozent im vergangenen Jahr will der Christdemokrat bis 2029 auf 70 Prozent steigern. Er werde sich 'daran messen lassen'. An einer Verbesserung von sage und schreibe 1,7 Prozentpunkten im Jahr. Man kann das realistisch nennen - oder ambitionslos. Für Bahnreisende sind das keine guten Aussichten. Sie müssen noch Jahre mit massiven Einschränkungen rechnen. Bedenkt man, dass der konzerneigene Pünktlichkeitsbegriff auch Verspätungen unter 6 Minuten einschließt, dürfte auch Ende des Jahrzehnts noch jeder dritte Fernverkehrszug zu spät kommen. Und das noch ist das Positiv-Szenario."/yyzz/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Bahn-Strategie "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Bahn-Strategie: "Die größte Überraschung an der Schniederschen Reformagenda ist das angepasste Verlässlichkeitsziel. Die miserable Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr von 62,5 Prozent im vergangenen Jahr will der …