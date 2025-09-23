    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    UN-Generaldebatte startet mit Rede von US-Präsident Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump erwartet bei UN-Generaldebatte in New York.
    • Lula, Erdogan und Macron ebenfalls auf Rednerliste.
    • Fokus auf Ukraine-Krieg und Nahost-Konflikt.

    NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Start der Generaldebatte bei den Vereinten Nationen wird an diesem Dienstag eine Rede von US-Präsident Donald Trump erwartet. Daneben stehen unter anderem der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, sein Kollege Recep Tayyip Erdogan aus der Türkei sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf der Rednerliste zum Auftakt der 80. Generaldebatte in New York (ab 15.00 Uhr MESZ).

    Auch von UN-Generalsekretär António Guterres und der Präsidentin der UN-Vollversammlung, der früheren deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, werden Ansprachen erwartet. Zudem ist eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Ukraine-Krieg angesetzt, zu der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet wird.

    In der kommenden Woche sollen bei der Generaldebatte rund 150 Staats- und Regierungschefs Reden halten. Besonders im Fokus dürften der Nahost-Konflikt, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie die finanziell schwierige Lage der Vereinten Nationen und die weltpolitische Rolle der USA stehen. Deutschland wird von Außenminister Johann Wadephul (CDU) vertreten./cah/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

