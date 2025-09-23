    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Belgien erkennt Staat Palästina ebenfalls an

    Für Sie zusammengefasst
    • Belgien erkennt Unabhängigkeit Palästinas an.
    • Unterstützung für internationale Selbstbestimmung betont.
    • Zweistaatenlösung soll neuen Schwung erhalten.

    NEW YORK (dpa-AFX) - Belgien hat sich in New York einer Reihe anderer Staaten angeschlossen und angekündigt, die Unabhängigkeit Palästinas anzuerkennen. "Mit diesem Schritt setzen wir unsere Unterstützung von internationalem Recht fort, insbesondere zur Selbstbestimmung von Völkern", sagte der belgische Premierminister Bart De Wever bei einer von Frankreich und Saudi-Arabien einberufenen Konferenz zum Nahost-Konflikt.

    Bevor am Dienstag die UN-Generaldebatte mit etwa 150 Staats- und Regierungschefs beginnt, zielte das Treffen darauf ab, einer Zweistaatenlösung neuen Schwung zu geben. Die Konferenz soll den Druck auf Israel erhöhen, sich auf Verhandlungen einzulassen.

    "Lasst es uns klar sagen, dass die Zweistaatenlösung nicht tot ist. Sie hat Schrammen, aber sie kann wiederbelebt werden und sie muss wiederbelebt werden - beider Völker zuliebe", meinte De Wever.

    Zuletzt hatten mehrere große westliche Staaten angekündigt, die Unabhängigkeit Palästinas anzuerkennen. Weltweit tun dies rund 150 Nationen./cfa/ngu/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Belgien erkennt Staat Palästina ebenfalls an Belgien hat sich in New York einer Reihe anderer Staaten angeschlossen und angekündigt, die Unabhängigkeit Palästinas anzuerkennen. "Mit diesem Schritt setzen wir unsere Unterstützung von internationalem Recht fort, insbesondere zur Selbstbestimmung …