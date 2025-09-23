    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Stochastik mit Verkaufssignal

    RoboMarkets - Technische Analyse: DAX vom 23.09.2025

    DAX weiterhin oberhalb wichtiger Supportlinie: Dem deutschen Leitindex gelingt es weiterhin, seinen übergeordneten chart- und markttechnischen Seitwärtstrend zu halten.

    • Der deutsche Leitindex kämpft gepaart mit durchschnittlichem Volumen weiterhin um seinen übergeordneten Seitwärtstrend. Der DAX scheiterte dabei bereits das elfte Mal in Folge an der kurzfristigen aber durchaus wichtigen Hürde der Ichimoko-Wolke. Diese Tendenz hatte sich bereits die letzten Handelswochen abgezeichnet und nun fortgesetzt. Hätte er die Wolke zumindest erreicht, hätte man diese Reaktion als „neutral“ einstufen können. Dieses elfmalige Scheitern zeugt weiterhin von Unsicherheit und Fragilität.

     

    • Die Markttechnik lahmt auch am heutigen Dienstag nach wie vor: Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich negativ und deutlich unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist weiterhin negativ. Genau wie das Momentum. Die Slow-Stochastik zeigt zudem ein kurzfristiges Verkaufssignal. Das Mittlere Bollinger-Band (23.723) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (23.916) sowie der IKH-Wolke (23.910) nach wie vor als „Deckel“. Das Untere Bollinger-Band (23.273) dreht nun wieder etwas nach oben und fungiert als markttechnische Unterstützungsmarke. Der DAX muss trotzdem nun recht bald eine generelle Gegenreaktion nach oben zeigen, um nicht doch noch in charttechnische Sphären um die 23.052 Indexzähler abzurutschen. Vorbörslich macht er sich schon an die 23.580. Ob das aber über den gesamten Handelstag halten kann? Man muss es mal wieder abwarten. Das Sentiment und die Stimmung bleiben angespannt und nervös. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich zwischen 23.690 und 23.424 Punkten beziffern.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Martin Utschneider
    Martin Utschneider war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig (u.a. „Donner & Reuschel“ und die „Alpen Privatbank“). Zudem ist er für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Er ist regelmäßig bei ARD, N-TV, Welt (vormals n24) sowie DerAktionärTV und Wallstreet:Online TV Interviewgast und zählt zu den meist zitierten Experten seines Fachgebietes (u.a. Handelsblatt, Manager Magazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ, Focus, Börse Online, Der Aktionär, Börse Online).
    Verfasst von Martin Utschneider
    1 im Artikel enthaltener Wert
