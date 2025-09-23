RoboMarkets - Technische Analyse: DAX vom 23.09.2025

Die Markttechnik lahmt auch am heutigen Dienstag nach wie vor: Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich negativ und deutlich unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist weiterhin negativ. Genau wie das Momentum. Die Slow-Stochastik zeigt zudem ein kurzfristiges Verkaufssignal. Das Mittlere Bollinger-Band (23.723) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (23.916) sowie der IKH-Wolke (23.910) nach wie vor als „Deckel“. Das Untere Bollinger-Band (23.273) dreht nun wieder etwas nach oben und fungiert als markttechnische Unterstützungsmarke. Der DAX muss trotzdem nun recht bald eine generelle Gegenreaktion nach oben zeigen, um nicht doch noch in charttechnische Sphären um die 23.052 Indexzähler abzurutschen. Vorbörslich macht er sich schon an die 23.580. Ob das aber über den gesamten Handelstag halten kann? Man muss es mal wieder abwarten. Das Sentiment und die Stimmung bleiben angespannt und nervös. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich zwischen 23.690 und 23.424 Punkten beziffern.