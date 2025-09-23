Gold: schon wieder neues Allzeithoch!

Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Grund dafür sind einerseits Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in den USA und andererseits eine massive Welle von Kapitalzuflüssen in Gold-ETFs. In Asien kletterte der Goldpreis am Dienstagmorgen kurzzeitig auf 3 749,27 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm), anschließend setzte jedoch eine leichte Korrektur ein. Aktuell notiert er bei 3.744,75 US-Dollar (Stand:06:55 Uhr MESZ). Das gelbe Edelmetall hatte bereits in den vergangenen Sitzungen neue Rekorde erreicht.

Besonders auffällig ist, dass Anleger am Freitag so viel Geld in börsengehandelte Goldfonds investierten wie seit über drei Jahren nicht mehr, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Die Bestände stiegen um fast 27 Tonnen – ein starkes Signal, dass Investoren Gold als sicheren Hafen und Renditealternative sehen. Die Rallye kam zustande, obwohl Fed-Chef Jerome Powell nach der Zinssenkung um 25 Basispunkte in der vergangenen Woche zunächst die Erwartungen an eine schnelle Lockerung gedämpft hatte. Niedrigere Zinsen gelten traditionell als Rückenwind für Gold, da das zinslose Edelmetall im Vergleich zu Anleihen und Sparanlagen attraktiver wird.