Gold: schon wieder neues Allzeithoch!
Die Edelmetall-Rallye scheint weiter zu gehen. Zinssenkungshoffnungen und massive ETF-Zuflüsse treiben den Goldpreis zeitweise auf über 3.749 US-Dollar je Feinunze.
- Goldpreis über 3.749 USD, neues Allzeithoch erreicht.
- Massive ETF-Zuflüsse zeigen Gold als sicheren Hafen.
- Zinssenkungen könnten Goldpreise weiter antreiben.
Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Grund dafür sind einerseits Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in den USA und andererseits eine massive Welle von Kapitalzuflüssen in Gold-ETFs. In Asien kletterte der Goldpreis am Dienstagmorgen kurzzeitig auf 3 749,27 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm), anschließend setzte jedoch eine leichte Korrektur ein. Aktuell notiert er bei 3.744,75 US-Dollar (Stand:06:55 Uhr MESZ). Das gelbe Edelmetall hatte bereits in den vergangenen Sitzungen neue Rekorde erreicht.
Besonders auffällig ist, dass Anleger am Freitag so viel Geld in börsengehandelte Goldfonds investierten wie seit über drei Jahren nicht mehr, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Die Bestände stiegen um fast 27 Tonnen – ein starkes Signal, dass Investoren Gold als sicheren Hafen und Renditealternative sehen. Die Rallye kam zustande, obwohl Fed-Chef Jerome Powell nach der Zinssenkung um 25 Basispunkte in der vergangenen Woche zunächst die Erwartungen an eine schnelle Lockerung gedämpft hatte. Niedrigere Zinsen gelten traditionell als Rückenwind für Gold, da das zinslose Edelmetall im Vergleich zu Anleihen und Sparanlagen attraktiver wird.
Analysten von BMO Capital Markets sehen die ETF-Zuflüsse als entscheidenden Treiber der Rallye. Mit Beginn eines Zinssenkungszyklus bleibe das Chancen-Risiko-Verhältnis klar zugunsten steigender Preise, heißt es in einer aktuellen Einschätzung. Auch große Investmenthäuser wie Goldman Sachs rechnen mit weiteren Kursgewinnen.
Parallel dazu hält sich Silber nach einer Dreitagesrallye bei knapp unter 44 US-Dollar je Unze. Die Optionsumsätze im iShares Silver Trust erreichten zuletzt den höchsten Stand seit April 2024, was auf eine zunehmende Spekulation auf weiter steigende Kurse hindeutet.
Im Fokus der Märkte steht nun die Rede von Powell am Dienstag, während mehrere Fed-Vertreter mahnten, vorsichtig mit weiteren Zinssenkungen umzugehen. Entscheidend dürfte zudem der am Freitag anstehende Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben werden, da es sich um das bevorzugte Inflationsmaß der Fed handelt. Sollte sich das Preiswachstum abschwächen, würde das den Spielraum für zusätzliche Zinssenkungen erweitern und Gold könnte die nächste Rekordmarke ins Visier nehmen.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion